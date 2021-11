A Londres, un livre sur Poutine jugé diffamatoire envers l'oligarque Abramovitch

La justice britannique a tranché mercredi en faveur de l'oligarque russe Roman Abramovitch dans son procès en diffamation contre l'auteure et l'éditeur d'un livre affirmant qu'il avait acheté le club de football de Chelsea sur ordre du Kremlin.

L'homme d'affaires russe poursuivait la journaliste Catherine Belton et HarperCollins, reprochant au livre "Putin's People" ("Les hommes de Poutine"), publié en 2020, "un certain nombre de déclarations fausses et diffamatoires à (son) sujet" le faisant passer pour corrompu.

L'ancienne correspondante du Financial Times à Moscou soutenait au terme de son enquête que M. Poutine avait personnellement demandé à M. Abramovitch d'acheter le club de Chelsea en 2003 dans le cadre d'un vaste exode d'argent sale pour étendre l'influence de son pays à l'étranger.

Dans sa décision, la juge Amanda Tipples a estimé que les accusations portées dans le livre étaient présentées comme des faits et non comme l'expression d'une opinion, contrairement à ce que soutenaient les équipes de Mme Belton et de HarperCollins.

Elle a jugé que neuf affirmations étaient diffamatoires à l'encontre de M. Abramovitch, affirmant qu'un lecteur ordinaire comprendrait qu'il était "sous le contrôle du président Vladimir Poutine" et qu'il avait de fait "acheté le Chelsea Football Club en 2003 sur ordre du président afin que la Russie gagne en acceptation et influence au Royaume-Uni".

La défense avait fait valoir que le livre comportait "un ferme démenti d'une personne proche d'Abramovitch".

Un porte-parole de l'oligarque s'est félicité de ce jugement, estimant qu'il soulignait "encore davantage la nécessité de corriger au plus vite ces allégations".

HarperCollins a indiqué "examiner attentivement" la décision au sujet d'un livre représentant selon lui "un intérêt public considérable".

Roman Abramovitch, 55 ans, détient d'importants intérêts dans la métallurgie après avoir fait fortune dans les années post-soviétiques. Publiquement, il s'est tenu à l'écart de la politique russe depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine.

Sous sa présidence, marquée par d'importantes dépenses, Chelsea est passé du statut de club en difficulté du championnat anglais à celui de géant du football européen.

La fortune de l'homme d'affaires, qui a obtenu il y a quelques années la nationalité israélienne, est actuellement évaluée par le magazine Forbes à plus de 14 milliards de dollars.