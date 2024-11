A l'opposé de "Petit génie", Jungeli livre ses émotions dans un premier album

Après le succès éclair de "Petit génie", le chanteur Jungeli, qui mélange R'n'B et afropop, sort vendredi son premier album "Pour le peuple", "un accomplissement mais aussi une mise à l'épreuve" pour cet artiste "exigeant".

"A la dernière minute, j'ai tout refait!", lance à l'AFP Jungeli, nom de scène de l'artiste encore mineur mais qui refuse de donner son âge - "je fais de la musique pour plusieurs générations, les grands comme les p'tits".

Le chanteur, qui a éclos il y a moins de deux ans, sait qu'il est attendu par le public, qu'il a fait danser dès l'été 2023 avec "Petit génie", titre qui cumule 119 millions de vues en un an sur YouTube.

Un fredonnement en guise de refrain, des sonorités afropop et une ribambelle d'artistes hip-hop à ses côtés - Imen Es, Alonzo, Abou Debeing et Lossa - lui ont permis de se faire une place au soleil. Le morceau a été auréolé d'un trophée aux Flammes, cérémonie du rap et ses courants, en avril.

Fichier vidéo Pour transformer l'essai, place à l'album. Mais face aux choix à faire parmi les nombreux morceaux en lice pour y figurer, lui et son équipe ont décidé de faire "une sorte de session d'écoute" avec leur entourage, façon jury.

"On s'attend à la critique. Autant se jeter à l'eau" en soumettant le résultat en amont de la sortie, explique le chanteur, "exigeant" dans tous les aspects de sa carrière naissante.

Pour atteindre le niveau souhaité, il s'est notamment enrichi grâce au "partage" avec des pairs expérimentés, dont des duos avec Vegedream, Zaho ou encore Dadju.

"Carte de visite"

Entouré par ses proches qui forment autour de lui "un bouclier" contre la pression, Jungeli sait que la route reste longue pour se faire durablement un nom en solo et veut, à ce stade, démontrer ses compétences.

"J'ai pour objectif d'être polyvalent, de faire plusieurs styles", affirme le chanteur qui, avant tout, aime "juste faire de la musique" et la transmettre sur scène.

Le chanteur français Jungeli lors d'une séance photos, le 8 octobre 2024 à Paris AFP

"Pour le peuple", "c'est ma carte de visite, ça va définir un peu l'artiste que je suis", analyse-t-il.

Le pari est osé car le disque est "totalement l'opposé" de "Petit Génie", avertit l'artiste, qui s'empare de la thématique du désir amoureux et la souffrance qu'il peut engendrer.

De l'émotion dans les paroles, une ligne de basse groove et des mélodies accrocheuses: autant d'ingrédients qui reprennent les caractéristiques du R'n'B, sans s'y cantonner. L'introspectif "L'envers du décor" ouvre l'opus, mêlant sonorités africaines, touches électro, notes de piano et de guitare, acompagnées de choeurs.

"Apprendre"

Au quotidien, Jungeli garde les pieds sur terre et la tête froide. "C'est très important ça, parce qu'il ne faut pas oublier que je suis jeune aussi", remarque-t-il. "Si je perds la tête tout de suite, c'est mort, je ne pourrais pas rattraper plus tard. Parce que c'est là que je suis en train d'apprendre."

Le chanteur français Jungeli lors d'une séance photos, le 8 octobre 2024 à Paris AFP

Il évolue pourtant dans deux mondes différents: le studio... et le lycée. "Samedi, je suis en show en Italie. Lundi, je suis à l'école. J'apprends les maths, j'apprends la gestion", confie celui qui en cours se prénomme Joel.

Le lycéen garde pour l'heure ses habitudes à Sevran, ville populaire de Seine-Saint-Denis d'où ont émergé des rappeurs à succès dont Kaaris et Maes.

"Au bout d'un moment je me suis décidé, je me suis dit +vas-y, j'ai envie de faire ce que personne ne fait ici, j'ai envie de chanter+" et non rapper, retrace-t-il.

A ses yeux, cet attrait irrépressible s'explique par ses origines congolaises: "On a ça dans le sang, cette envie de vouloir faire quelque chose d'artistique, soit chanter, soit danser."