Lotte de Beer, première femme à la direction de l'Opéra populaire de Vienne

La Néerlandaise Lotte de Beer prend jeudi la direction de l'Opéra populaire de Vienne, devenant la première femme à occuper cette fonction dans un milieu qu'elle juge encore dominé par le "patriarcat".

Née au Pays-Bas, cette metteuse en scène âgée de 41 ans, qui a été primée comme révélation par les "International Opera Awards" en 2015, est invitée depuis par les grandes scènes européennes.

Artiste expérimentale, elle souhaite "créer des liens avec le jeune public", selon un entretien accordé à l'AFP en 2021 et dit se se sentir paradoxalement "plus marginalisée" à mesure qu'elle prend de l'importance dans le paysage lyrique.

Sa désignation pour cinq ans au Volksoper par la secrétaire d'Etat écologiste à la culture Andrea Mayer est d'autant plus importante à ses yeux qu'elle pourra "y établir ses propres règles".

Elle entend adapter la programmation aux "temps qui changent". "Quand les temps sont bons, l'art devrait secouer les gens et les réveiller", explique-t-elle sur le site internet de l'institution.

"Mais quand les choses deviennent sombres et incertaines autour de nous, peut-être vaut-il mieux divertir", ajoute-t-elle, en entendant briser les barrières entre opéra, opérette et comédie musicale.

L'Opéra populaire ("Volksoper") a été repeint en rose pour signaler le changement aux passants et inviter les spectateurs à voir la vie en rose le temps d'une représentation.

Lotte de Beer compte mettre en scène elle-même plusieurs projets par an et entrelacera à l'automne deux œuvres de Tchaïkovski, l'opéra Iolanta et le ballet Casse-Noisette, pour en faire une seule histoire.

Inauguré en 1898 à l'occasion du 50e anniversaire de l'accession au trône de l'empereur François-Joseph 1er, le Volksoper est destiné à attirer un public plus populaire que l'Opéra national de Vienne (Staatsoper).

Il a vu défiler 23 dirigeants en 124 ans, dont le baryton Ioan Holender.

Lotte de Beer succède au comédien allemand Robert Meyer, resté quinze ans à la tête de l'institution, un record.