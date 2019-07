"Loud & Proud": les cultures Queer fêtées à la Gaîté Lyrique

Béatrice Dalle et Virginie Despentes lisant Pasolini en version punk, des concerts, des films et des ateliers pour apprendre entre autres à fabriquer un lubrifiant intime bio: la 3e édition de "Loud & Proud", festival des cultures queer, se déroulera à Paris du 4 au 7 juillet.

A l'affiche et à initiative de la Gaîté Lyrique, "Loud & Proud" ("fort et fier") est dédié depuis 2015 à la représentation et la visibilité des minorités sexuelles dans la culture.

Depuis quelques années, la Gaîté Lyrique se positionne à l'intersection de l'art, des technologies et des enjeux de société, "à travers les contre-cultures qui façonnent notre temps", revendique l'institution parisienne.

"En américain, +queer+ est une insulte qui signifie +bizarre+, +tordu+ mais aussi +tapette+ et +gouine+ en opposition au mot +straight+ qui, lui, désigne la norme hétérosexuelle", rappellent les organisateurs du festival "Loud & Proud", unique en France.

"Le queer est un courant de pensée militant, une grille de lecture utile pour interroger le genre, les normes sociales et sexuelles, ainsi que les rapports de domination qui en résultent. Un ensemble de valeurs émancipatrices et solidaires qu'il est urgent de défendre à l'heure où les principes d'égalité et de fraternité sont largement mis à mal", ajoutent-ils.

Côté concerts, "Loud & Proud" mettra cette année l'accent sur la découverte des avant-gardes et des scènes émergentes queer, des musiques expérimentales et hybrides au rock indépendant, en passant par la house.vi

Parmi les têtes d'affiche, vendredi, le Sud-Africain Nakhane dont la voix cristalline et la soul aux accent rock a fait sensation aux Transmusicales de Rennes. L'Américaine Lotic, nouvelle muse berlinoise de la musique électronique, se produira jeudi en lever de rideau, tout comme Colin Self, membre du collectif de drags newyorkaises Chez Deep.

Vjuan Allure, nouveau DJ star de la scène de voguing US, Robert Owens, Violet, et le duo danois First Hate se produiront également.

Parmi les conférences et rencontres, Sylvie Tissot, sociologue et professeure à l'Université Paris 8, évoquera l'acceptation de l'homosexualité à Paris et New York. Le lendemain, la politiste Ilana Eloit reviendra sur l'historique de la pensée lesbienne.

Dimanche 7 juillet, un grand bal voguing, "danse de combat" des gays et transsexuels discriminés, mouvement artistique créé par la communauté LGBT noire américaine, clôturera les festivités.

Programme complet: https://gaite-lyrique.net/festival/loud-proud-2019