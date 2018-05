Luc Besson, le plus international des producteurs et rÃ©alisateurs franÃ§ais

Luc Besson, visé par une plainte pour viol, une accusation qu'il dément catégoriquement, est à 59 ans considéré comme le plus international des cinéastes français, réalisateur du "Grand Bleu" et du "Cinquième élément" et producteur de la série des "Taxi".

Homme d'affaires influent, il a élargi son champ d'action en créant en 2012 au nord de Paris la Cité du cinéma. En 2017, les résultats décevants de son blockbuster "Valérian" ont toutefois plongé sa société EuropaCorp dans des difficultés financières.

Cet autodidacte, ni bachelier ni passé par la Fémis, la plus prestigieuse école de cinéma française, s'est formé sur le tas et au culot.

Il dit avoir puisé son imagination dans son enfance solitaire entre la Grèce et l'ex-Yougoslavie avec des parents professeurs de plongée au Club Med. "A 16 ans, j'avais déjà écrit une bonne partie de mes films, dont +Le Cinquième Elément+", se plait-il à raconter.

Après avoir enchaîné des stages comme assistant réalisateur, il réalise en 1981 son premier court- métrage "L'avant dernier", dont l'intrigue sera développée pour son premier long, "Le dernier combat" deux ans plus tard. Il n'a pas 25 ans.

S'il a su conquérir un public international, il n'a pas toujours bonne presse auprès de la critique. Présenté en ouverture à Cannes en 1988, "Le Grand bleu" (1988) sera sifflé et démoli par la presse avant de faire 9 millions d'entrées en salles, et au total près de 12 millions avec l'étranger. Ce film culte a fêté ses 30 ans cette année au Festival de Cannes.

Malgré 17 films à son actif, dont les populaires "Subway", "Nikita" ou "Léon", et ses 12 nominations aux César, le réalisateur n'a jusqu'ici remporté que la statuette du meilleur réalisateur en 1998 pour "Le cinquième élément".

Ses rapports avec la presse française sont toujours restés distants voire mauvais, une partie de la critique jugeant trop marketing les productions de l'écurie Besson, qui, à son tour, n'hésite pas à attaquer en diffamation certains titres.

- Action et banlieue -

En 1999, Luc Besson crée EuropaCorp. Humour et action sont au rendez-vous des productions maison, des "Yamakasi" à "Banlieue 13" en passant par la franchise des "Taxi".

Le catalogue compte également des films plus intimistes comme "Quand j'étais chanteur" de Xavier Giannoli (2006) ou "Saint Laurent" de Bertrand Bonello (2014).

En 2012 il crée la Cité du cinéma. Installée dans une ancienne centrale thermique à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), le complexe, dont les concepteurs affichaient l'ambition d'en faire un "Hollywood à la française", accueille l'école Louis Lumière, des plateaux de tournage, un auditorium et des espaces événementiels. La justice s'est interrogée un temps sur d'éventuels détournements de fonds publics, avant de classer l'enquête sans suite.

Le réalisateur de "Lucy" (56 millions d'entrées dans le monde) reste en effet une locomotive grâce à ses productions privilégiant un cinéma de pur divertissement qu'il décline à l'envi (notamment avec les franchises à succès "Taken" ou "Le transporteur").

Mais en 2017, les résultats de "Valérian", film le plus cher de l'histoire du cinéma français, sont décevants et contribuent à plonger EuropaCorp dans des difficultés financières. Luc Besson, qui a depuis entamé des discussions avec différents partenaires pour résoudre ces problèmes, a été le réalisateur de film français le mieux payé (4,44 millions d'euros) en 2017.

Sa force de frappe lui a permis d'avoir l'oreille des responsables politiques. Comme lorsqu'il a réussi à faire modifier certaines dispositions fiscales pour rendre plus attractif les tournages en France, en premier lieu celui de "Valérian", tourné en anglais.

Le réalisateur, qui lors de la dernière campagne présidentielle avait pris la parole contre le FN, donne aussi une certaine visibilité à la banlieue et aux cultures urbaines à travers ses films et sa Cité du cinéma, installée dans l'un des départements les plus pauvres et les plus jeunes de France, la Seine-Saint-Denis. Il y avait aussi organisé en 2007 un festival de Cannes parallèle.

Les actrices Maïwenn puis Milla Jovovich ont partagé la vie de Luc Besson qui est père de cinq enfants.