"Lui": Guillaume Canet se met en scène dans un thriller écrit en plein confinement

Après "Les Petits mouchoirs", "Ne le dis à personne" et dans un tout autre genre "Astérix et Obélix: l'empire du milieu", Guillaume Canet est de retour devant et derrière la caméra avec "Lui", son 8e long métrage, un thriller psychanalytique envoûtant écrit en trois semaines et tourné en plein confinement.

Film sur l'introspection, rythmé par un suspense haletant entre fiction et réalité, le film raconte le passage à vide d'un compositeur de musiques de films, incarné par Guillaume Canet, qui vient de quitter femme et enfants.

Souhaitant prendre du recul, l'homme blessé s'enferme dans une vieille maison en location, à flanc de falaise sur une île bretonne quasi déserte.

Dans la pièce principale, un piano désaccordé mais aussi d'étranges visiteurs bien décidés à ne pas le laisser en paix. A l'étage, un mystérieux grenier "où il est interdit d'aller", a mis en garde la logeuse.

Dans l'esprit d'un labyrinthe, jusqu'à la folie, le personnage principal ressasse les grands moments de son existence, mais aussi sa double vie, probablement à l'origine de sa rupture familiale. De façon inattendue, sa femme (Virginie Efira), sa maîtresse (Laetitia Casta) mais aussi ses parents (Nathalie Baye et Patrick Chesnais) s'inviteront dans cette retraite volontaire.

"J'étais en pleine préparation d'Astérix et Obélix... Avec le confinement, je me suis senti coupé dans mon élan. C'est quelques semaines plus tard que l'écriture de ce nouveau film s'est imposée. Je pensais en faire une pièce de théâtre, d'ailleurs... ", raconte Guillaume Canet dans les notes de production.

"On porte tous un bagage dont il faut se délester un jour. J'ai fait huit ans d'analyse, je ne renie pas cette influence. Est-ce ce premier confinement, les menaces climatiques et géopolitiques qui pèsent sur la planète ? J'ai ressenti, comme la plupart d'entre nous, le besoin de me réveiller, de m'interroger. Un réveil psychologique et salutaire", souligne le réalisateur.

"+Lui+ est sans doute mon film le plus personnel et comporte certains éléments que j'ai vécus ou ressentis mais ce n'est pas un film autobiographique", observe toutefois Guillaume Canet. "Le film reste une fiction. Je ne suis ni fou ni bipolaire. J'ai envie de dire, pas plus que mon héros !".