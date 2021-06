Macron et Lucchini défendent La Fontaine devant sa maison natale

"L'anachronisme n'aide jamais", a mis en garde jeudi Emmanuel Macron, devant la maison natale de Jean de la Fontaine à Château-Thierry (Aisne), où il s'est refusé à condamner l'auteur des Fables pour sa misogynie ou son sexisme.

"Je trouve qu'on a une capacité à être, en quelque sorte, les juges avec l'esprit contemporain d'une histoire, qui évidemment a fait son propre cheminement", a estimé le chef de l'Etat, interrogé sur les écrits litigieux de La Fontaine, notamment dénoncés par certains féministes.

"Ça veut dire que nos repères changent et que, heureusement, nous progressons", a poursuivi Emmanuel Macron, en citant également Diderot ou Voltaire. "Est-ce que pour autant on ne doit plus le lire? Je pense que ce serait terrible, de la même manière qu'eux n'avaient plus les pratiques des Romains avec leurs esclaves mais continuaient de les lire et de les vénérer comme des maîtres, en ayant progressé", a-t-il souligné.

"Ce qui est intéressant, c'est d'abord de se frotter au génie, de se frotter la cervelle et de comprendre comment aussi ce cheminement est né, parce qu'ils avaient eux-mêmes leur esprit du temps avec la bêtise du temps", a poursuivi le chef de l'Etat.

"Nous avons notre propre bêtise. Et ça m'intéresse plus de voir où est la bêtise chez nous que la différence facile avec les gens, il y a 500 ans, 400 ans pour La Fontaine", a encore fait valoir le chef de l'Etat, devant la maison où est né le moraliste il y a quatre cents ans.

Emmanuel Macron était accompagné de Fabrice Lucchini, un proche du couple présidentiel. Les deux hommes se sont appelés par leurs prénoms et se sont tutoyés.

Le comédien a récité devant les caméras plusieurs vers de La Fontaine, notamment "L'ours et l'amateur des jardins". "Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami", a-t-il rappelé en récitant la conclusion de la fable, en estimant que la maxime "s'appliquait à des conseillers du président de la République".

"Le plus important, c'est ce que La Fontaine représente, ce qu'il a su apporter à son siècle, à la langue", a pour sa part considéré Emmanuel Macron, qui a confié avoir pour fable préférée "Les animaux malades de la peste".