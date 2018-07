Macron loue la créativité africaine dans une salle de concert de Lagos

Emmanuel Macron a été accueilli mardi soir au son de l'afrobeat en arrivant au Shrine, la salle de concert créée par le musicien Fela Kuti à Lagos, pour une soirée à la gloire de la création artistique nigériane et africaine.

"I'm very happy to be with you tonight!" ("Je suis très heureux d'être là avec vous ce soir"), a lancé le président français en s'adressant en anglais, sur scène, aux centaines de personnes présentes sur les gradins de la salle, installée dans un grand hangar.

Emmanuel Macron est directement arrivé au Shrine en débarquant d'Abuja, la capitale nigériane, où il s'est entretenu avec le président Muhammadu Buhari au deuxième jour d'une visite en Afrique de l'ouest qui l'a mené lundi en Mauritanie.

Il a reconnu que cette visite lui faisait "personnellement plaisir" car il retrouvait le pays où il avait effectué son stage de l'ENA à l'ambassade de France en 2002, année où il était allé au Shrine pour un concert de Femi Kuti, le fils de Fela, décédé en 1997.

"C'est un lieu iconique", a-t-il résumé, en indiquant avoir "une immense dette" envers Fela, dont le message était "vous pouvez décider de votre futur".

"Nous avons besoin que les Africains parlent eux-mêmes de l'Afrique", a-t-il ajouté. "Les Africains doivent construire leur avenir ici, en Afrique".

Cette soirée, durant laquelle il s'est débarrassé de sa veste puis de sa cravate, devait lui donner l'occasion d'annoncer le lancement de la Saison culturelle africaine en France en 2020.

Le choix de ce lieu a surpris un grand nombre de Nigérians, comme l'a rappelé un journaliste local lors de la conférence de presse. Sur la façade du Shrine, alors qu'attendent des centaines d'invités, une grande banderole souhaitant la bienvenue au président français frôle une pancarte pour rappeler aux visiteurs que +l'usage de drogues est interdit au Shrine+.