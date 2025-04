"Madelaine avant l'aube" de Sandrine Collette, Choix Goncourt de la Turquie

La Turquie a désigné mercredi "Madelaine avant l'aube" de Sandrine Collette comme son "Choix Goncourt" sous la présidence de l'écrivaine franco-marocaine Leïla Slimani.

Le jury représentant plus de soixante-dix lecteurs francophones de Turquie, pour la plupart étudiants et enseignants d'Ankara, d'Istanbul, d'Izmir et d'Eskişehir, a souligné "le style très beau, très âpre" du roman "qui touche le lecteur au point qu'il a le sentiment d'y être", a indiqué Leïla Slimani à Ankara.

Récit de l'adoption d'une enfant sauvage, "Madelaine avant l'aube" a également remporté le Goncourt des lycéens en 2024.

Plus d'une quarantaine de pays participent aux éditions hors frontières du Goncourt, le plus populaire des prix littéraires français.

Avec ses treize écoles et deux universités francophones, la Turquie a préservé une tradition de francophonie qui remonte à l'Empire ottoman, même si le français n'est plus la première langue étrangère la plus parlée, comme il l'a été jusqu'aux premières années de la République.

Cette tradition "continue à exister malgré tout", a relevé Leïla Slimani, prix Goncourt 2016 et représentante personnelle du président français Emmanuel Macron pour la francophonie.

Pour l'écrivaine qui a publié en janvier "J'emporterai le feu", dernier volet de sa trilogie "Le pays des autres", la littérature offre "la possibilité d'imaginer un autre monde" alors que "beaucoup de pouvoirs autoritaires veulent nous faire croire que l'avenir est écrit à l'avance et qu'ils en sont les maîtres".

L'autrice a dit à l'AFP espérer aussi que les femmes pourront "trouver de la force dans certains personnages, dans certains récits", en confiant que défendre les droits des femmes est "une sorte de rage" qu'elle a depuis l'enfance.

Les associations féministes dénoncent la régression des droits des femmes en Turquie, où 394 femmes ont été tuées en 2024, selon le décompte d'une ONG.

La Turquie s'est retirée en 2021 de la Convention d'Istanbul sur la lutte contre les violences faites aux femmes, arguant que son arsenal législatif suffit à les protéger.

Chantre des valeurs familiales et conservatrices, le président turc Recep Tayyip Erdogan affirme régulièrement que le principal rôle des femmes est d'être mères.

Les droits des femmes sont dans le viseur de plusieurs gouvernements autoritaires dans le monde "parce qu'ils exaltent une forme de masculinité qui est associée à la force, et parce que ce mode de vie traditionnel, où chacun est à sa place, est un monde qui va dans leur intérêt", estime Leïla Slimani.