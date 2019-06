Madonna devant Bruce Springsteen en tête des ventes d'albums aux Etats-Unis

On prend les mêmes et on recommence: comme en 1985, la légende de la pop Madonna et "The Boss" Bruce Springsteen dominent le classement des ventes d'albums aux Etats-Unis.

Le "Madame X" de Madonna est numéro 1 du classement hebdomadaire des ventes d'albums, son neuvième opus à atterrir en pole position du "Billboard 200 chart". Le classement complet est attendu mardi.

"Western Stars", signé Bruce Springsteen, n'a pas décroché la lune cette semaine mais ce nouvel album du rockeur du New Jersey grimpe sur la deuxième marche du podium.

Comme un air de déjà-vu: en 1985, les deux stars régnaient déjà sur ce classement. En janvier, l'album "Born in the USA" de Bruce Springsteen avait tenu la corde face à l'opus "Like a Virgin" de la "reine de la pop" pendant deux semaines, avant que les rôles ne s'inversent les deux semaines suivantes.

Reçu sévèrement par la critique, ce 14e album de Madonna, mixant pop, reggaeton et hip-hop, aux messages politiques sans équivoque, s'est néanmoins hissé en tête des ventes grâce, en partie, à une stratégie d'offre groupée.

Cette méthode marketing gagne en popularité dans l'industrie musicale, en proposant, pour propulser les ventes, d'offrir un album en échange de l'achat de places de concert ou de produits dérivés. On compte, parmi ses disciples, Taylor Swift et Katy Perry.

Si la "reine de la pop" âgée de 60 ans a une longueur d'avance dans son pays natal avec "Madame X", Bruce Springsteen, 69 ans, et ses "étoiles de l'ouest" sont devant en Australie et au Royaume-Uni.

Les débuts sur les chapeaux de roue des albums des deux vétérans de la musique risquent de tourner court: les spécialistes de l'industrie parient sur Lil Nas X.

Le jeune rappeur d'Atlanta, propulsé superstar du jour au lendemain avec son hit "Old Town Road", vient de sortir son premier EP, "7", avec notamment le célèbre "flow" de la rappeuse Cardi B sur la chanson "Rodeo".