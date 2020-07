"Madre": bouleversant portrait de femme par un expert du thriller

Une femme reçoit un coup de fil de son fils de six ans, seul, perdu sur une plage. Cet échange sera leur dernier. Avant d'être le portrait d'une mère dévastée, "Madre", en salles mercredi, a longtemps été un court-métrage haletant et multiprimé.

Pour son réalisateur, l'Espagnol Rodrigo Sorogoyen, qui s'est fait connaître avec des polars nerveux comme "Que Dios nos perdone" (2016) et "El reino" (2018), ce court-métrage avait le potentiel pour se transformer en une "grande scène d'ouverture" d'un film plus long.

Même s'il n'était pas question de lancer ensuite son personnage "dans une recherche de l'enfant perdu". Pas d'enquête, suspense ou rebondissements au programme de son cinquième long-métrage, qui privilégie l'exploration du trauma, explique-t-il lors d'un entretien à l'AFP.

S'il a repris la matrice de son court-métrage (la scène du coup de fil filmé en un plan séquence virtuose de 15 minutes), c'est pour mieux ensuite s'en détacher et imaginer son personnage, dix ans plus tard, sur la plage où son enfant a disparu.

Elena (Marta Nieto) a quitté l'Espagne et est devenue serveuse dans ce coin des Landes qui a abrité le drame. Elle tente de se reconstruire, de refaire sa vie mais vacille quand elle croise un jeune Français, Jean (Jules Poirier), qui lui fait penser à son fils.

S'ensuit une relation faite d'attirance, qui dérange leur entourage -- son compagnon Joseba et la famille de l'adolescent -- et fait penser au "Souffle au coeur" de Louis Malle, référence assumée de Sorogoyen, un film sur une relation tendre et ambigüe entre une mère et son fils.

Elena est-elle amoureuse de Jean ? Imagine-t-elle avoir retrouvé son fils ? Veut-elle lui faire du mal ? Le réalisateur a refusé de donner des directions à ses acteurs pour mieux suggérer l'ambiguité entre les personnages.

Sorti en novembre 2019 en Espagne, le film a "été difficilement reçu" par le public, peut-être "mal à l'aise" face au trouble qu'il dégage, avance le trentenaire, admirateur du travail de Michael Haneke.

Après des polars/thrillers testostéronés avec l'acteur Antonio de la Torre, Rodrigo Sorogoyen a aimé se concentrer sur un personnage féminin. "Il y a encore trop d'exigences dans la représentation des femmes à l'écran, trop de clichés", surtout en Espagne, assure-t-il.

Ca tombe bien: il réfléchit à tourner un film français.