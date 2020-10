Maïwenn: "l'Algérie est ma madeleine de Proust"

L'Algérie est la "madeleine de Proust" de la réalisatrice Maïwenn, même si "ADN", en salles mercredi, n'est pas un film sur le pays de ses aïeux mais un récit intimiste sur le deuil et la quête identitaire.

"Pour moi, l'Algérie c'est plein de choses: c'est une source d'amour inépuisable, c'est mon enfance... C'est ma madeleine de Proust", explique la réalisatrice de "Mon roi" (2015) et "Polisse" (2011) lors d'un entretien à l'AFP.

Mais, "ADN n'est pas un film sur l'Algérie", insiste-t-elle. Pourtant, ce pays, qui fut celui de son grand-père, est présent en filigrane tout au long du film.

Comme lorsqu'il reprend une phrase d'une chanson d'Idir, décédé en mai dernier. Ou lorsqu'il évoque, à travers le personnage de Neige (jouée par Maïwenn), le livre "Nedjma", chef d'oeuvre du romancier Kateb Yacine (1929-1989).

L'Algérie est présente jusque dans l'affiche du film, qui représente Maïwenn dans une manifestation du "Hirak", mouvement de contestation populaire.

Si elle devait faire un film dédié à l'Algérie, projet auquel elle pense depuis des années, "il développerait les rapports entre nos deux pays. C'est ce film-là que j'aimerais faire", affirme la réalisatrice de 44 ans, révélée à l'écran, enfant, dans "L'été meurtrier" (1983).

- "Tenu par la dictature"-

En attendant, elle juge que ce pays "malade politiquement est tenu par la dictature même si officiellement c'est la démocratie".

Dans "ADN", où l'aspect politique n'est évoqué que brièvement - via des images tournées dans des manifestations du "Hirak" - , elle est Neige, mère divorcée de trois enfants, très proche de son grand-père algérien (Omar Marwan) qui, en l'élevant, l'a sauvée de sa mère toxique (Fanny Ardant) et de son père "castrateur" (jouée par le metteur en scène Alain Françon).

Mais à la mort du patriarche, la famille se déchire. Choix du cercueil, des rites funéraires... Tout tourne au conflit.

Neige, bouleversée par cette mort, va se lancer dans une quête identitaire qui la poussera à faire un test ADN et à demander la nationalité algérienne.

Cela lui permettra-t-il de faire son deuil ? de l'émanciper de sa famille ? Autant de questions soulevées par la réalisatrice qui a voulu faire de ce film "sur le deuil, un film sur la vie".

Une ambition qu'elle parvient à atteindre en mêlant subtilement tristesse et joie. Le spectateur rit des débats autour du cercueil: "C'est pas un déménagement", s'offusque la tante de Neige, à l'idée d'acheter un cercueil en carton.

- "Accepter le Covid" -

Dans la même lignée, chacun défend, maladroitement, sa vision du défunt: Faut-il l'enterrer en djellaba ? à la mosquée ? "Papi il mettait des costumes, il était intégré", dira l'un des frères de Neige. "S'il est enterré à la mosquée, je ne viens pas", dira un autre.

La dose d'humour est apportée par François, l'ex de Neige, interprété par Louis Garrel. "L'humour était primordial partout parce que sinon je serais tombée dans le pathos, ce que je voulais éviter.", explique-t-elle.

Un film qu'elle a voulu aussi contre le racisme "sans l'évoquer directement", et pour les immigrés. "Quelqu'un m'a dit: +en sortant de ton film, je me suis senti citoyen du monde+. C'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire".

Alors que de nombreux films ont été reportés à cause de la crise sanitaire, elle a tenu à maintenir la sortie d'"ADN" par "solidarité" avec les exploitants. "C'est très important de montrer que les artistes sont toujours là. Et puis surtout, il faut accepter l'idée que le Covid sera parmi nous encore un moment".

Estimant que le gouvernement a "puni" la culture, en n'autorisant pas les professionnels du secteur à bénéficier d'un assouplissement du couvre-feu, elle veut oeuvrer à sa pérennité. "On ne fera peut être pas les même chiffres qu'avant mais il faut l'accepter pour ne pas devenir un pays fantôme".