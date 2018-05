MalgrÃ© la rÃ©pression, le cinÃ©ma iranien existe et se porte bien

Taxi Téhéran : malgré une interdiction de sortir de son pays, jafar Panahi nous livre un road-movie plein de libertés.

Car voila, Panahi est un orfèvre et sait faire du grand cinéma avec peu de moyens et d’espaces (un taxi iranien ne doit pas représenter beaucoup de mètres carrés), tout en insuflant dans ses œuvres cette liberté qu’on lui a retiré !

Un road-movie par un réalisateur condamné

Pour la première fois, un film de Jafar Panahi concourt dans la sélection officielle du Festival de Cannes.

La Nouvelle Vague iranienne saluée dans le monde entier

Avec Taxi Téhéran , Jafar Panahi avait réussi, en 2015, à mêler l’aspect parfois étouffant du huis clos au sentiment de liberté que peut offrir un road movie. Au volant d’un taxi, le réalisateur embarquait tout au long de ses 82 minutes de film divers personnages dans les rues de la capitale iranienne. Sans caméraman, avec juste trois petites caméras embarquées, fixées au véhicule, Panahi réalisait un exploit technique et prenait de grands risques quand l’on sait qu’à cette époque le réalisateur iranien était déjà sous le coup d’une condamnation lui interdisant de quitter le pays mais surtout de réaliser quoi que ce soit ! Et pourtant le film a pu quitter le pays, être diffusé dans tout bon cinéma qui se respecte et a même reçu l’Ours d’or à la Berlinale 2015.Cette année, pour la première fois, un film de Jafar Panahi est en compétition officielle à Cannes (projeté ce samedi 12 mai). Mais son assignation à rester à l'intérieur des frontières iraniennes, lui empêchera de venir défendre Trois Visages, dont avant la projection on sait peu de choses si ce n’est qu’il parlerait de trois femmes dans un road movie (tiens, tiens).La direction du plus grand festival de cinéma au monde a beau avoir demandé aux autorités iraniennes une faveur pour le réalisateur, Jafar Panahi ne pourra toujours pas sortir de son pays.Il faut dire que si le cinéma iranien est «vivant et dynamique » comme l’affirme Panahi dans une lettre ouverte saluant la sélection à Cannes de son film et de celui de son compatriote Asghar Farhadi (Everybody Knows), il est aussi très contrôlé par le régime, « ceux qui, selon le réalisateur, veulent la mort du cinéma indépendant iranien et qui sont prêts à toutes les menaces ».Si Farhani a été emprisonné en 2010 puis condamné en 2011 à 6 ans de prison (peine commuée en une interdiction de voyager hors d’Iran et de s’exprimer dans les médias), c’est officiellement parce qu’il était en train de préparer un film, en 2009, sur le mouvement de protestation contre la réélection de l'ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad à la présidence de l’Iran.Mais le fait qu’à sa condamnation soit assortie une interdiction de réaliser pendant 20 ans prouve que c’est aussi son cinéma dans son ensemble qui dérange les autorités iraniennes. Et que Farhani soit l’un des plus grands du moment n’y change rien.



Pourtant le 7ème art a une longue histoire avec l’Iran. Implanté dès 1900 quand le pays était encore la Perse, le cinématographe a su se faire une place importante auprès du public. Quant à celui produit en Iran, il a su convaincre la critique internationale. Avant la Révolution de 1979, le cinéma présenté en Iran était multiple. Des productions locales mais aussi indiennes ou turques... Surtout des comédies, des romances. Puis est arrivée à la fin des années 70’ la Nouvelle Vague iranienne dont Jafar Panahi et Abbas Kariastomi sont deux des représentants les plus connus. Mais déjà à cette époque, la censure iranienne sévit. Si elle n’interdit pas forcément les films, elle impose par exemple un titre détournant l’objet du film : Le Sud de la ville, de Farrokh Ghaffari qui dénonce en 1958 les conditions de vie d'habitants de bidonvilles de Téhéran ne sera autorisé à sortir que cinq années plus tard sous le titre Rivalité dans la ville. Quant aux comédies étrangères qui pouvaient choquer les bonnes mœurs iraniennes, des doublages modifiant allégrement les dialogues originaux permettaient de les édulcorer. Dans ce contexte, les films populaires le restent pour les spectateurs iraniens mais la Nouvelle Vague locale, elle, ne trouve pas son public.



La Révolution de 1979 marque un tournant dans l'histoire du cinéma iranien : des centaines de salles sont brûlées, certains réalisateurs préfèrent fuir le pays pour pouvoir continuer à exercer... Le régime islamique qui prend alors les commandes du pays impose une censure encore plus dure. La Nouvelle Vague se voit confirmer le fait qu’elle devra trouver d’autres plages sur lesquelles échouer. Elle s’exportera cependant avec réussite, le monde entier lui faisant une place, la trouvant de très bonne qualité jusqu’à récompenser plusieurs des œuvres s’en revendiquant dans de nombreux festivals : Une Coquille d’or pour Sara de Dariush Mehrjui au festival de San Sebastian en 1993, une 3ème place pour Capitaine Soleil de Dariush Mehrjui à Locarno en 1988 ou, Graal parmis les Graal, la Palme d’or pour Le Goût de la Cerise d’Abbas Kiarostami à Cannes en 1997. Kiarostami qui recevera également le Prix spécial du Jury pour Le vent nous emportera à la Mostra de Venise, en 1999.



Quant au cinéma populaire iranien, lui il devra de son côté, s’adapter au nouveau régime pour continuer à exister, bannissant l’amour et les femmes et laissant alors une place de choix aux histoires avec enfants, aux films de propagande (notamment durant la guerre Iran-Irak) ou à ceux permettant d’islamiser les masses ou de combattre l'occidentalisation.

Deux cinémas iraniens

Il y aurait donc ainsi deux cinémas iraniens : celui de l’intérieur du pays, populaire, propre et sans bavure et celui de l’extérieur, qui dénonce, donne à penser.

Le premier a trouvé sa place sur les nombreux écrans que propose le pays : 444 en 2011 selon l'UNESCO, dans un nombre de salles (345 en 2011) qui aurait doublé entre 2007 et 2011.



Le second a su lui se faire respecter des plus grands du monde du cinéma. Par sa qualité -Asghar Farhadi, plusieurs fois primé-, par son audace –Les chats persans, dénonçant la répression iranienne, tourné sans autorisation et succès international- et par ce qu’il dit même quand on tente de le museler.

Jafar Panahi serait ainsi le super héros de ce cinéma d’auteur/fauteur de trouble, lui qui a tourné un film avec son téléphone portable (Ceci n’est pas un film, 2011) alors qu’il attendait que soit prononcée sa condamnation pour propagande anti régime -le film a pu sortir d’Iran grâce à une clé USB cachée dans un gâteau- ou qui a su montrer au monde sa vision de la société iranienne sans là non plus en avoir le droit (Taxi Téhéran).



Rien que pour cela, il faudrait, pour lui, que soient créés la Palme d’or du mérite. Voire celle du génie. Et aussi expliquer au régime iranien que malgré sa répression, les messages des artistes peuvent innonder le monde. D’autant qu’en empêchant à ses auteurs de s’exprimer librement, il leur offre finalement un porte-voix aussi stimulant pour les cinéphiles internationaux que contre-productif pour les pisse-froid locaux.