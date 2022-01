Malgré les défis du Covid, les orchestres continuent à faire vibrer le public américain

De nombreux orchestres professionnels à travers les Etats-Unis ont repris les spectacles en présentiel ces derniers mois, naviguant entre une montagne de mesures de sécurité liées au Covid et la reconquête d'un public hésitant à revenir dans les salles de concert.

Début 2020, l'Orchestre symphonique national de Washington (NSO) avait prévu sa première tournée internationale avec le chef d'orchestre Gianandrea Noseda ainsi qu'un cycle dédié à Beethoven pour le 250ème anniversaire du compositeur de légende.

Mais la pandémie en a décidé autrement. L'ensemble musical n'a pas pu se produire au prestigieux Kennedy Center pendant 18 mois et le cycle Beethoven a dû être reprogrammé, débutant enfin ce mois de janvier jusqu'en... 2023.

"Ça a été un vrai défi", reconnaît auprès de l'AFP Gianandrea Noseda après un après-midi de répétitions.

Le NSO a alterné entre concerts virtuels, spectacles en petit comité, cloisons de plexiglas entre les musiciens puis retour à une certaine normalité pour la saison 2021-2022, explique le chef d'orchestre italien qui n'a pas pu se rendre à Washington pendant un an en raison de l'épidémie.

"L'alternative aurait été de ne donner aucun concert", souligne-t-il.

Pour le maestro de 57 ans, il existe désormais un sentiment "perceptible" de gratitude envers le moment présent chez les musiciens et le public. "Je profite à fond de l'instant", dit-il. "C'est un cadeau qui vous est fait."

- Vaccin, test et flexibilité -

Comment garantir la sécurité de dizaines de musiciens jouant ensemble sur scène en répétition ou en concert, quand certains d'entre eux, notamment les joueurs d'instruments à vent, ne peuvent être masqués?

Si les cloisons en plexiglas ont disparu, tous les musiciens pouvant jouer avec un masque doivent en porter un, et les règles sont strictes.

"C'est un nouveau monde pour nous tous", lance Gary Ginstling, directeur du NSO.

Les responsables de la gestion de l'orchestre ont dû se transformer en "équipe médicale", réalisant des tests chaque semaine, ajoute-t-il. Avec très peu de résultats positifs parmi l'orchestre jusqu'à présent.

Mais au Texas, l'Orchestre symphonique de Dallas (DSO) a dû annuler deux concerts et en raccourcir deux autres ce mois-ci, faute de pouvoir remplacer des musiciens malades.

Le variant "Omicron s'est révélé particulièrement compliqué parce qu'il est si contagieux et répandu", a remarqué sa présidente, Kim Noltemy, dans un communiqué transmis à l'AFP.

"Une fois qu'il y a eu un vaccin, et que les gens ont pu se faire vacciner, je me suis sentie en sécurité", détaille de son côté Jamie Roberts, musicienne au NSO de Washington, qui ne peut se produire masquée.

Cette joueuse de hautbois de 37 ans se dit enthousiaste d'être de retour sur scène, même si elle a participé à l'élaboration du programme de concerts virtuels de son orchestre, baptisé "NSO chez vous".

Beaucoup d'ensembles classiques aux Etats-Unis ont lancé des initiatives en ligne similaire pour garder un lien avec le public, "le futur du secteur" selon Jim Roe, président de l'orchestre St Luke de New York.

Mais les Américains accepteront-ils de porter un masque pour assister à des concerts en personne tandis que le variant Omicron continue de sévir, si des concerts virtuels sont accessibles?

Des responsables de l'Orchestre symphonique de Chicago craignaient que les ventes ne s'effondrent à cause de la flambée de cas, mais 80% des billets pour les concerts de janvier ont été écoulés.

Si des villes comme New York et Washington ont mis en place une obligation vaccinale et de port du masque dans les salles de spectacle, l'Orchestre symphonique de Dallas s'est heurté aux décrets du gouverneur républicain Greg Abbott, interdisant de telles exigences.

Le DSO continue de demander au public de porter un masque, expliquant avoir "le devoir" de garantir la sécurité des spectateurs, même s'il s'expose à une amende, note Kim Noltemy.

L'institution propose aussi des tests rapides gratuits sur place pour ceux qui ne disposent pas d'une preuve de vaccination.

- Quel avenir? -

Alors, à quoi ressemblera l'avenir? Les orchestres pourront-ils voyager cette année? Et si ce n'est pas le cas, quelles conséquences pour les programmations?

A Chicago, le chef d'orchestre renommé Riccardo Muti a prévu une série de concerts dans la ville - dont certains seront gratuits.

A Washington, Gary Ginstling reconnaît que les prochains voyages sont incertains. Des tournées sont en discussion, mais le risque est présent. "Pour l'instant, il y a bien plus de questions que de réponses", déclare-t-il.

Jamie Roberts, la joueuse de hautbois, dit profiter du moment présent, heureuse d'être réunie avec ses collègues. "Nous nous sommes languis les uns des autres, c'est une famille", affirme-t-elle.