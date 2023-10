Manger comme Charles III à Versailles, le temps d'un dîner à Londres

Le roi Charles III (g) et le président français Emmanuel Macron portent un toast lors d'un banquet d'Etat au Château de Versailles, le 20 septembre 2023 à l'ouest de Paris

Il n'y aura ni toast royal ni le cadre somptueux de la galerie des glaces, mais ceux que la réception de Charles III au château de Versailles a fait rêver pourront au moins en déguster le menu le temps d'un dîner lundi à Londres.

Il faudra tout de même débourser 275 livres sterling, soit 318 euros (sans les boissons) pour le repas, avec homard, volaille de Bresse et macaron à la framboise, que proposent les chefs français étoilés Anne-Sophie Pic et Yannick Alléno. Ces derniers ont reproduit les plats qu'ils avaient créés pour la réception du souverain britannique et de Camilla par le président français Emmanuel Macron le mois dernier.

L'événement est organisé lundi au restaurant Pavyllon de Yannick Alléno à Londres. Il n'était pas complet vendredi à la mi-journée.

Comme à Versailles, l'entrée, confiée à Anne-Sophie Pic, est constituée de homard bleu et tourteau de casier avec un voile d’amandes fraîches et un trait de gel de menthe-coq.

Place ensuite au plat principal réalisé par Yannick Alléno : une volaille de Bresse au parfum de maïs agrémentée d'un gratin de cèpes.

Pour le dessert, le pâtissier Pierre Hermé s'est basé sur son biscuit macaron Ispahan à la rose, redessiné pour l'occasion avec framboise et sorbet litchi à la rose.

Ce menu a fait l'objet d'une soigneuse préparation entre l'Elysée et le palais de Buckingham en vue de la réception qui a eu lieu le 20 septembre en présence de nombreuses stars comme Mick Jagger, Hugh Grant ou Charlotte Gainsbourg.

Cité alors dans les médias britanniques, Yannick Alléno avait expliqué avoir d'abord prévu des asperges pour accompagner la volaille pour le dîner qui devait se tenir initialement fin mars mais avait été reporté en raison du mouvement contre la réforme des retraites. Vu le changement de saison, il a finalement opté pour des champignons, que le roi est réputé apprécier, ce qui a été compliqué par l'été très sec.

Finalement, des pluies suffisantes ont eu lieu: "J'ai du des cèpes fantastiques à cuisiner".