Marcel Bluwal, réalisateur de l'âge d'or de la TV

Homme fougueux et engagé, Marcel Bluwal, décédé samedi, était l'un des derniers réalisateurs mythiques de l'âge d'or de la télévision, ainsi qu'un passionné de théâtre.

Né à Paris le 26 mai 1925, de parents juifs polonais immigrés, il a passé une partie de la guerre (26 mois) caché chez le professeur de piano de sa mère.

Après avoir suivi l'enseignement de l'École technique de la photo et du cinéma de la rue de Vaugirard, il entre en 1949 à la télévision, qui, aimait-il dire, était née la même année que lui (la première démonstration publique d'un système de télévision date de 1925, à Londres).

Ses premières réalisations sont des émissions enfantines ("Jeudi après-midi") puis il se lance dans l'adaptation télévisée de chefs d'oeuvre du théâtre et de la littérature.

Son nom est depuis attaché à plusieurs des grands succès de cet "âge d'or" de la télévision des Buttes-Chaumont, aux côtés de Stellio Lorenzi ("Jacquou le croquant"), Jean Prat, Claude Santelli... "Nous avions envie de faire de la télévision et de faire la télévision", dira-t-il plus tard.

Il a une haute idée de la mission culturelle de la télévision et dépoussière les plus grands auteurs: "Le barbier de Séville", "Le mariage de Figaro", "Le jeu de l'amour et du hasard", "Les frères Karamazov", "Mesure pour mesure"... Il a à son actif plusieurs dizaines d'adaptations.

Son "Dom Juan" de Molière, tourné en 1965 avec Michel Piccoli et Claude Brasseur, en décors naturels vides de présence humaine, a marqué l'histoire de la télévision et est encore cité comme modèle d'adaptation d'une pièce pour le petit écran.

"Je ne me suis jamais senti ni gourou ni intello", déclarait-il à Libération en 1994. "L'année d'après (+Dom Juan+: ndlr) d'ailleurs, j'ai enchaîné avec +Vidocq+, qui était le symbole de la vulgarité. Vous pensez: un feuilleton!".

"Vidocq", avec Bernard Noël puis Claude Brasseur et Danièle Lebrun (qui deviendra sa femme), remporte un succès considérable.

- Engagé à gauche -

Dans les années 50, première véritable décennie de la télévision française, Marcel Bluwal propose, parallèlement aux dramatiques, la série "Si c'était vous" (1957), saluée par la critique, composée d'oeuvres de fiction fondées sur des sujets sociaux, tels que les problèmes de logement d'un jeune couple, la fugue d'un adolescent...

Dans les années 80 et 90, il réalise notamment "Mozart", une série de 9 heures sur la vie du compositeur, "Thérèse Humbert" avec Simone Signoret, "Les Ritals" adapté du livre de Cavanna... Puis il délaisse le petit écran, pestant contre une télévision devenue "un bête robinet à images".

Après dix ans de désamour, il réalise en 2008 pour France 3 "A droite toute", un film de fiction sur l'extrême droite en France pendant le Front populaire.

Au théâtre, il a signé plusieurs mises en scène remarquées, dont notamment "Le Misanthrope" (1968), "Dom Juan revient de guerre" (1975), "Les fausses confidences" (1982). Il a remporté en 2007 le Molière de la meilleure adaptation pour "A la porte" de Vincent Delecroix, avec Michel Aumont.

Dans les années 80, il a réalisé plusieurs mises en scène d'opéra en Allemagne ("Cosi fan tutte", "La Flûte enchantée"...).

Ses incursions au cinéma - comme "Carambolages" avec Louis de Funès (1963) ou "Le plus beau pays du monde" (1998) avec Claude Brasseur - ont été plus modestes et ont reçu un accueil mitigé.

Très engagé à gauche, membre du PCF de 1970 à 1981, Marcel Bluwal avait conservé jusqu'au bout sa fougue et son enthousiasme. Sur un plateau, "il a toujours l'air d'être sur un ring. Il boxe avec l'idée, avec le fantôme de l'auteur, avec l'acteur...", disait de lui Claude Santelli.