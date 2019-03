Marcel Proust à l'honneur en Eure-et-Loir en mai

A l'occasion du centenaire du prix Goncourt à Marcel Proust, l'auteur d'"A la recherche du temps perdu" sera mis à l'honneur en Eure-et-Loir, sa terre d'enfance, du 11 au 19 mai, ont annoncé mardi à Paris les organisateurs du "Printemps proustien".

Ces dix jours devraient permettre au public, "et pas seulement aux spécialistes", de se plonger dans l'univers et l'époque de Marcel Proust, ont confié les organisateurs au cours d'une conférence de presse au Drouant, le restaurant parisien où est décerné chaque année le Goncourt, en présence du président de l'académie Goncourt, Bernard Pivot et de Pierre Assouline, membre du jury.

Des animations (dont un championnat du monde de la madeleine!), une quinzaine d'expositions présentées dans des lieux en rapport avec Marcel Proust, le Goncourt ou la Belle Époque, des spectacles et des conférences réunissant les plus grands spécialistes de l'oeuvre du romancier sont au programme de cette manifestation qui se déroulera notamment à Illiers-Combray, la ville de son enfance chez Tante Léonie.

L'un des temps forts du "Printemps proustien" sera le Salon du livre qui se tiendra à la Collégiale de Saint-André de Chartres les 18 et 19 mai avec plus de cinquante auteurs dont une dizaine de lauréats du Prix Goncourt. Les dix membres de l'académie Goncourt seront présents.

Le programme complet est disponible sur le site printempsproustien.fr

"Quand Marcel Proust a reçu le prix Goncourt en 1919 ici même, ce fut un scandale et un miracle. En 1919, la France était dans la continuation de la Grande Guerre, et devant Proust, il y avait un ancien combattant, Roland Dorgelès, avec son livre inspiré de son expérience de guerre +Les Croix de bois+. Et la littérature l'a vraisemblablement emporté sur le patriotisme", a rappelé Bernard Pivot au cours de la conférence de presse. Proust est "le fleuron du palmarès" des Goncourt, a assuré Bernard Pivot.

"Proust est un monument de la littérature, de la culture, mais aussi de notre patrimoine. Il n'est pas poussiéreux, au contraire il nous rafraîchit et résonne encore beaucoup aujourd'hui", a affirmé de son côté le président de l'association Printemps proustien, Luc Fraisse.

Pierre Assouline a rappelé, pour sa part, qu'au-delà du Printemps proustien, l'académie Goncourt avait décidé d'annoncer les quatre finalistes du plus prestigieux prix littéraire du monde francophone le 27 octobre à Cabourg (Calvados), la ville de prédilection de l'écrivain.