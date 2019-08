Marianne, nouvelle série française de Netflix, sort le 13 septembre

Netflix continue à développer son offre de séries hexagonales "maison": après "Family Business" ou "Plan Coeur", la plateforme américaine mettra en ligne le 13 septembre "Marianne", une série fantastique dans laquelle les histoires d'horreur d'une romancière prennent vie.

Le géant du streaming a diffusé ce mardi la première bande-annonce de cette nouvelle série signée Samuel Bodin (jusqu'ici connu pour les comédies "T.A.N.K." et "Lazy Company").

Dans les rôles principaux de cette fiction en huit épisodes de 45 minutes, on retrouvera Victoire Du Bois, Lucie Boujenah, Alban Lenoir et Mireille Herbtsmeyer.

Après le thriller politique "Marseille", la comédie "Family Business", la rom-com (comédie romantique) "Plan Coeur" (dont la deuxième saison devrait arriver d'ici la fin de l'année), ou encore la série d'anticipation "Osmosis", "Marianne" s'ajoute au catalogue "made in France" de Netflix, qui met les bouchées doubles depuis deux ans pour développer ses propres productions dans les principaux pays où il est implanté, notamment en Europe.

Dans ce cadre, d'autres oeuvres sont en projet ou en cours de production en France, dont des documentaires sur Anelka et Maître Gims, le film "La terre et le sang", et une autre série fantastique, qui aura cette fois pour décor la Révolution française.

La plateforme américaine, qui va devoir faire face très bientôt à une intensification de la concurrence sur le marché du streaming (avec Disney+, HBO Max, Apple TV+...), compte plus de 150 millions d'abonnés dans le monde, dont plus de 5 millions en France.