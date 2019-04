Mariano Llinás: "En Argentine, des réalisateurs travaillent sans toucher un centime"

Encensé par la critique pour son film de 14 heures "La Flor", dont la 4e et dernière partie sort ce mercredi en salles en France, le réalisateur Mariano Llinás, 44 ans, dénonce dans un entretien à l'AFP "l'absolu désintérêt" de l'Etat argentin pour toute politique de soutien au cinéma malgré l'envie de faire de films des metteurs en scène de son pays.

Q: Peut-on parler de crise du cinéma argentin ?

R: "L'Argentine est un pays en crise, son économie traverse une mauvaise passe et les chiffres sur la pauvreté sont là pour le prouver. Le cinéma vit une crise similaire. Le soutien financier de l'Etat fait défaut. Mais il n'y a pas de crise morale: l'envie de faire des films est toujours là. C'est paradoxal.

Si cela avait tenu à l'Institut National du Cinéma, "La Flor" n'existerait pas. Le film n'a bénéficié pratiquement d'aucune subvention et n'a été possible que grâce au grand réseau informel de soutien aux réalisateurs argentins qui travaillent, eux, sans même gagner de l'argent.

Nous faisons des films parce que nous en avons envie, parfois même sans toucher un centime, ce que certains voient d'un mauvais oeil. C'est quelque chose que l'on ne voit sans doute pas ailleurs dans le monde. Il y a un absolu désintérêt de nos gouvernants et le soutien qui nous est offert devient de plus en plus misérable".

Q: La critique a très bien accueilli "La Flor". Quels conseils donneriez-vous à ceux qui appréhendent de voir un film si long ?

R: "L'histoire des 14 heures c'est du marketing. Le film sort en réalité en plusieurs parties. En général en trois parties et en France en quatre parties. En outre, chaque partie a ses intervalles.

Voir "La Flor" n'est pas une expérience très différente en termes de temps que celle des gens qui passent une bonne partie de leur week-end devant leur poste de télévision. Il me semble en même temps que mon film plaît justement parce qu'il renvoie à une vielle idée du cinéma, celle du temps où l'on pouvait vivre une expérience de plusieurs heures.

C'est aussi une façon de résister à l'invasion de films en petit format. Voyez l'exemple de ce Monsieur mexicain qui a eu un Oscar (Alfonso Cuarón, le réalisateur de "Roma", produit par Netflix). Cela a dû en énerver plus d'un: un film dont tout le monde parle et que l'on ne peut voir que sur un petit écran de télévision".

Q: Votre prochain film ?

R: "Je ne sais pas encore, mais si "La Flor" est un grand voyage à travers le XXe siècle, le prochain devrait sans doute se passer au XIXe. Est-il possible de filmer le XIXe sans que ce soit à travers un film en costumes ? Que reste-t-il à montrer de cette époque-là ?

N'oublions pas que le cinéma est né au cours des cinq dernières années de ce siècle-là. J'aimerais explorer ces ruines avec ma caméra".

Propos recueillis par Anna PELEGRI