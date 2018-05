Marin Karmitz, hÃ©ritier de mai 68, cÃ©lÃ©brÃ© Ã  Cannes

Le réalisateur, exploitant, distributeur et producteur français Marin Karmitz, 79 ans, fondateur du groupe de cinéma indépendant MK2, a été célébré vendredi à Cannes, en ce cinquantième anniversaire du mouvement de contestation sociale de mai 68, "moment décisif" dans sa carrière, a-t-il dit à l'AFP.

"En cette année-anniversaire de mai 68 dont il est l'un des héritiers, c'est Marin Karmitz que nous souhaitons honorer et dont nous voulons saluer l'oeuvre, l'engagement et l'inlassable défense du cinéma d'auteur", a déclaré le président du Festival de Cannes Pierre Lescure.

Né en Roumanie et arrivé en France à l'âge de neuf ans, diplômé de l'Idhec à Paris en tant que chef opérateur, Marin Karmitz a commencé sa carrière comme assistant-réalisateur, notamment auprès d'Agnès Varda et Jean-Luc Godard.

Après un court métrage de fiction, "Nuit noire, Calcutta", d'après un scénario de Marguerite Duras, puis un deuxième, "Comédie", adaptation de Samuel Beckett, le cinéaste réalise en 1967 son premier long métrage, "Sept jours ailleurs" avec Jacques Higelin, quand éclate la révolte de mai 68.

"Tout à coup, d'autres choses se sont développées. C'était la solidarité, la parole reconquise, la générosité, l'envie de rêver, les mouvements collectifs (...) et une remise en question de la façon de penser le cinéma", a-t-il indiqué à l'AFP.

Après mai 68, Marin Karmitz, membre du mouvement maoïste de la Gauche prolétarienne, se tournera vers un cinéma militant, avec "Camarades" (1970) et "Coup pour coup" (1972) - qui raconte une grève sauvage qui se déclenche dans une petite entreprise textile -, projeté vendredi dans la section Cannes Classics.

Il décide aussi de se tourner vers la production, la distribution et l'exploitation, mû par l'idée que pour "défendre un certain type de films, engagés, liés à l'histoire du monde, il fallait maîtriser des moyens de diffusion minimum".

La première salle MK2, le 14 Juillet Bastille, voit le jour à Paris 1er mai 1974.

Producteur, en cinquante ans de carrière, de plus de 100 films, d'auteurs du monde entier - de Chabrol à Gus Van Sant, de Kieslowski à Kiarostami -, distributeur de près de 400 oeuvres, Marin Karmitz a aussi réuni un catalogue de droits de plus de 600 titres (parmi lesquels les oeuvres de François Truffaut et Charlie Chaplin) et créé un réseau qui compte aujourd'hui près de 200 salles en France et en Espagne.

MK2 est une institution "bâtie autour d'une certaine idée" du cinéma, "humaniste et moderne", souligne son fondateur, qui a cédé les rênes du groupe depuis 2005 à ses fils Nathanaël et Elisha.