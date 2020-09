A Marseille, un "grand flic" passionné de livres s'amuse des clichés du polar

Patron à Marseille de la police judiciaire qui traque le grand banditisme, Eric Arella vient aussi de remettre un prix du polar et s'amuse des personnages menant l'enquête tout seuls quand la police "est un travail d'équipe".

"Le type qui va faire son enquête tout seul sans jamais prévenir ni le procureur de la République ni sa hiérarchie, c'est injouable, il va se faire virer, ce n'est pas du tout crédible", remarque pour l'AFP le directeur interrégional de la police judiciaire dans le Sud-Est de la France.

Passionné de lecture, ce policier qui en 35 ans de carrière a connu nombre d'affaires sensibles, a remis mardi soir le 3e prix de l'Evêché --du nom du siège de la police marseillaise-- à l'auteur Frédéric Mars pour "La Lame" (éditions Metropolis), un thriller naviguant de Marseille à Lagos entre mafia et réfugiés climatique.

Un roman dont il a loué le travail de documentation, en plus des qualités d'écriture rendant le "suspense haletant".

"On a eu localement une prostitution nigériane et des phénomènes de proxénétisme et de traite des êtres humains sur le Sud, pas uniquement sur Nice et Marseille, mais aussi à Lyon et Paris", explique-t-il, évoquant certains des thèmes abordés dans l'ouvrage.

Aujourd'hui, Marseille fait face au début de l'implantation d'un gang venu de ce pays d'Afrique. Un phénomène que les enquêteurs tentent de "tuer dans l'oeuf" dans une ville déjà en proie à de violents réseaux de narco-banditisme.

"La Lame" a donc marqué Eric Arella par son "lien avec la réalité", certes accentuée dans ce livre d'anticipation.

Il se réjouit de voir que de plus en plus d'écrivains tentent de mieux appréhender le travail des enquêteurs, et tombent moins dans l'image d'antan d'un policier "pas buveur d'eau et vivant tout seul".

"J'ai de plus en plus d'auteurs qui m'appellent, alors j'essaie de leur répondre, en tout cas pour qu'ils ne disent pas de bêtises", dit-il en recevant l'auteur de "La Lame", Frédéric Mars, dans son bureau mercredi, juste après la remise du prix.

Les écrivains l'interrogent sur les grades, les brigades saisies, mais aussi sur telle ou telle pratique "borderline". "Parfois on dit +ah non, là c'est pas du tout possible pour un policier de faire ça, à la fois pour des raisons de respect du code de procédure pénale, du fonctionnement en équipe, de la hiérarchie".

- "Ouverture" -

"Il y a souvent des auteurs qui montrent des policiers enquêter totalement seuls, sans collectif, sans hiérarchie, mais c'est pas du tout le monde de la police! La police, c'est un travail d'équipe, même si bien sûr il y a des personnalités", ajoute celui qui a commencé à lire ses premiers polars vers "10-12 ans" avec "Le Club des cinq".

Auteur de romans policiers depuis une vingtaine d'années, Frédéric Mars, se réjouit de voir "un changement d'attitude de la police" envers les écrivains.

"C'est une institution qui n'a pas à ouvrir grand ses portes donc par définition, les informations ne sont toujours pas faciles d'accès, mais maintenant il y a une évolution, il y a une possibilité de contacter la police plus facilement".

Décerné à un roman noir ayant un lien avec le Sud de la France, de Perpignan à Nice en passant par la Corse, le prix de l'Evêché vise aussi "à donner une image de la police qui s'ouvre davantage vers l'extérieur", souligne M. Arella. Depuis Marseille, ville qui inspire de nombreux polars depuis des années.

Eric Arella, "un grand flic" comme soulignent des responsables l'ayant cotoyé, se verrait-il écrire un jour comme le fit Roger Borniche, policier puis auteur de romans à succès ayant inspiré le cinéma? "Ca peut me chatouiller, mais si ça arrive ce sera au moment de la retraite".