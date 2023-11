"The Marvels" prend la tête du box-office nord-américain

Le nouveau film de super-héros "The Marvels" a pris la tête du box-office nord-américain pour sa première semaine dans les salles, ne récoltant toutefois que 47 millions de dollars, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

"Cette sortie est une dégringolade sans précédent pour un film Marvel au box-office", a commenté l'analyste spécialisé David Gross.

Selon lui, plusieurs facteurs peuvent expliquer ce résultat, comme la montée en puissance des services de streaming, la lassitude face à des films "en manque d'imagination" et la grève des acteurs d'Hollywood qui les a empêchés de faire la promotion des films jusqu'à un accord trouvé en fin de semaine.

Dans ce long-métrage, Carol Danvers, alias "Captain Marvel" (toujours interprétée par Brie Larson), se voit attribuer deux partenaires issues des séries Disney+ "WandaVision" et "Miss Marvel": Monica Rambeau, incarnée par Teyonah Parris, et Kamala Khan, jouée par Iman Vellani.

Les trois femmes sont forcées de faire équipe pour sauver l'Univers car elles échangent involontairement leurs corps lorsqu'elles utilisent leurs pouvoirs, à cause d'une anomalie.

En deuxième position, le film d'horreur "Five Nights at Freddy's" engrange 9 millions de dollars entre vendredi et dimanche dans les salles américaines et canadiennes.

Le film met en scène des mascottes animatroniques hantées qui cherchent à tuer un agent de sécurité de nuit, interprété par Josh Hutcherson, et sa petite soeur dans une ancienne pizzeria avec des jeux d'arcade abandonnés.

Sur la troisième place du podium, le film-concert de la chanteuse Taylor Swift "The Eras Tour", qui comprend des scènes tournées lors de trois concerts différents, récolte 5,9 millions de dollars.

Il est suivi par "Priscilla", biopic sur la femme d'Elvis Presley, avec 4,8 millions de dollars. Le film, basé sur le livre de Priscilla Presley "Elvis and me", suit les relations tumultueuses entre elle et la star du rock'n'roll, depuis leur première rencontre jusqu'à leur rupture acrimonieuse.

En cinquième place, "Killers of the Flower Moon", de Martin Scorsese, amasse 4,7 millions de dollars. Ce long-métrage, qui dure plus de trois heures, réunit Leonardo DiCaprio et Robert De Niro et narre les meurtres ayant ciblé le peuple amérindien Osage pour s'emparer de leurs richesses issues du pétrole, dans l'Oklahoma au début du XXe siècle.

Voici le reste du top 10:

- "Winter Break" (3,2 millions de dollars)

- "Journey to Bethlehem" (2,4 millions)

- "La Pat' Patrouille: la super patrouille le film" (1,8 million)

- "Radical" (1,8 million)

- "Exorcist: Dévotion" (1,2 million)