Massilia Sound System fête 40 ans d'engagement et de "oaï"

Quarante ans de musique, et toujours à "mettre le oaï (bazar) partout". Devant 30.000 fans, Massilia Sound System a fêté son anniversaire à la maison vendredi soir, à Marseille, avec toujours cette volonté de "chroniquer" le monde, même si celui-ci a "changé, et aux aussi".

Sur la scène flottante sur les eaux du Vieux Port, sous les yeux de la "Bonne mère", l'emblématique statue de la basilique Notre-Dame de la Garde, à quelques mètres du quartier du Panier où il est né, le groupe de ragamuffin engagé s'est arrêté pour une étape de sa nouvelle tournée.

Et les chanteurs, la soixantaine venue, portent toujours hauts leurs mots d'ordre en français ou occitan, "pas d'arrangement", "Interdit aux conos" ou encore "Oaï et libertat", repris en choeur par le public.

"La situation actuelle de ce pays nous fait péter les plombs", lance Papet J sur scène, appelant à "commencer par respecter la diversité de chacun".

"Dédicace à Marseille, à tout ce qui fait qu'on aime ce cosmopolitisme, vivre tous les uns sur les autres," renchérit Moussu T, en invoquant le souvenir d'Ibrahim Ali, jeune Français d'origine comorienne tué en 1995 dans la ville "par des colleurs d'affiches de l'extrême droite".

Tout au long de ces quatre décennies de carrière, les membres du Massilia auront ainsi été des "chroniqueurs" d'un "monde qui a changé, et nous aussi", expliquait Papet J à l'AFP peu avant le concert. "On fait de la musique et on rime, mais on s'inspire du monde, effectivement".

"Après, il y a des choses fondamentales. Ce sont nos combats à nous, sur la langue occitane, sur le droit à la différence, cette réflexion sur qu'est-ce que c'est que l'identité. Le sujet est loin d'être épuisé, visiblement, et on a encore beaucoup à faire".

Lutter avec optimisme

Un écrin de choix pour les quarante ans du Massilia Sound System, le groupe de ragamuffin marseillais a fété vendredi son anniversaire sur une scène flottante sur le Vieux port, le 19 juillet à Marseille. AFP

"Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de tendance à l'enfermement, au repli sur soi. Malheureusement, ça paraît être une solution pour beaucoup de sociétés dans le monde. Pour nous, ce n'est pas la bonne. Nous, on suit toujours les idées qu'on a développées depuis 40 ans, de vivre ensemble avec nos différences, dans l'échange et dans cette richesse".

Et pas question de baisser les bras.

Car "ce que la lutte demande comme première qualité, c'est d'être optimiste", renchérissait Moussu T. "Si tu n'es pas optimiste, tu rentres chez toi, tu branles rien. Vu l'âge qu'on a, vu notre histoire, on sait très bien qu'il y a des hauts et des bas. Peut-être qu'on est dans un moment bas et qu'on va revenir à un truc un peu haut".

Alors, dans la lumière des fumigènes dignes d'un match de l'OM, le Massilia fait danser et sauter petits et grands pour "mettre le oaï partout" sur le quai devant l'Hôtel de Ville de la cité dont ils portent fièrement le nom.

"Nous, ce qui nous plaît, c'est de faire des chansons qui servent, qui ont des fonctions", insistait Moussu T. Quand on fait ça, on a l'impression d'être utile et ça nous plaît. C'est un truc important pour nous. Ça nous remplit de bonheur et de joie depuis 40 ans".

Caroline, éducatrice et "Marseillaise pur jus", fête justement ses 47 ans le soir du concert. "C'est un très beau cadeau d'anniversaire. Massilia Sound System, j'ai grandi avec. Je les retrouve sur le Vieux-Port. Je suis fière de nous, et d'eux". Et de lancer un sonore "Aïoli", cri de ralliement des fans du groupe.