Max Ducos remporte le prix Landerneau album jeunesse

Le dessinateur Max Ducos a remporté jeudi le prix Landerneau album jeunesse pour "Mon passage secret", une aventure où un frère et une soeur explorent les recoins de leur maison.

Paru en août aux éditions Sarbacane, l'album est signé d'un auteur abonné aux succès depuis les 100.000 exemplaires de son premier livre en 2006, "Jeu de piste à Volubilis".

"Un album comme un bon vieux fauteuil: on s'assoit dedans, on y est à l'aise, on pourrait y rester longtemps, seul ou à plusieurs. L'écriture est simple et confortable", a commenté le président du jury, l'auteur jeunesse Jean-Claude Mourlevat.

Le lauréat reçoit une dotation de 6.000 euros et son album bénéficiera d'une campagne de publicité dans la presse offerte par les espaces culturels E. Leclerc.

Créé en 2013, le prix Landerneau album jeunesse distingue un album en français destiné à des enfants âgés de 3 à 8 ans.