"Media Crash", le documentaire qui dénonce les censures sur l'information

"Qui a tué le débat public ?", interrogent des journalistes de Mediapart et de l'agence de presse Premières lignes dans "Media Crash", en salles mercredi, qui veut dénoncer les formes de pression exercées sur les professionnels de l'information.

Ce n'"est pas un film de cinéma, mais un documentaire d'interpellation pour rencontrer les citoyens et susciter le débat" pendant la campagne présidentielle, explique à l'AFP son coréalisateur Luc Hermann, de Premières Lignes, qui produit notamment "Cash Investigation" pour France 2.

"On a essayé de décortiquer ce qu'on estime voir trop: l'extrême-droitisation du débat, où les faits n'ont plus vraiment d'importance" et de "révéler des manipulations, des censures, des auto-censures, qui empêchent toujours des informations d'intérêt général de sortir", affirme Valentine Oberti, journaliste à Médiapart et coréalisatrice du documentaire.

Pour s'insérer dans le débat avant la présidentielle, le documentaire de 87 minutes a été réalisé en à peine quatre mois, contre près d'un an pour un numéro de "Cash investigation", et sera diffusé en avant-première mardi soir sur le site de Médiapart puis en salle mercredi.

"Il y a un momentum que l'on trouve important", développe Luc Hermann, entre "cette ultra-concentration des médias" qui a conduit à l'ouverture d'une commission d'enquête sénatoriale à la fin 2021 et "le cadre de la campagne présidentielle".

- Une trentaine de projections-débats -

Dès le préambule, le film pose son diagnostic: "9 milliardaires détiennent plus de 90% des grands médias, télévision, radios, journaux" que certains utilisent pour "défendre leurs intérêts privés au détriment de l'information d'intérêt public".

Le documentaire détaille les stratégies employées dans les médias par le très conservateur Vincent Bolloré, à la tête d'une forteresse médiatique en France qui comprend notamment Canal+ et les chaînes CNews et C8, et par Bernard Arnault, troisième fortune mondiale et leader mondial du luxe LVMH, propriétaire du groupe Les Echos-Le Parisien.

Séquencé en trois parties, il montre dans un premier chapitre, intitulé "les incendiaires", Vincent Bolloré et "son appétit insatiable pour les médias, qu'il remodèle à son image ou en fonction de ses objectifs", puis "les barbouzes" qui "sont ceux qui tentent d'étouffer l'information, de la manipuler", développe Valentine Oberti.

Dans cette seconde partie, Bernard Arnault est à son tour largement épinglé avec Bernard Squarcini, ex-patron du renseignement intérieur reconverti dans le privé, dans la reconstitution en images de l'enquête menée par Mediapart sur la surveillance du fondateur du journal "Fakir", François Ruffin, lors du tournage de "Merci Patron", film satirique sur LVMH.

"On avait aussi l'ambition de sortir des choses inédites", précise Luc Hermann, évoquant "la censure d'une enquête sur Jérôme Cahuzac dans Le Point ou une histoire de jugement extrêmement étrange dans l'affaire du Cameroun liée également à Vincent Bolloré".

Dans le dernier chapitre, "les complices", Valentine Oberti révèle comment elle a fait l'objet de pressions gouvernementales puis d'un "rappel à la loi" après avoir questionné la ministre des Armées sur l'utilisation d'armes françaises au Yémen quand elle était journaliste pour l'émission "Quotidien" de Yann Barthès sur TMC (TF1).

Peut-on parler de documentaire militant ? "On veut interpeller, mais avec des faits et moins avec un commentaire éditorialisé", répond Luc Hermann.

L'objectif du documentaire, dont le format se rapproche d'un numéro de "Cash Investigation", est qu'il "parle au grand public" et "explique aux téléspectateurs que ce qu'on raconte les concerne, parce que c'est leur information et qu'au fond, c'est le bon exercice de la démocratie", ajoute Valentine Oberti.

D'où l'organisation dès mardi d'une trentaine de projections-débats à travers la France, animés par des journalistes de Mediapart et de Premières lignes mais aussi d'autres publications indépendantes comme Politis, Arrêt sur Images , Médiacités, Le Poulpe ou le Ravi.

