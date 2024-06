"Megalopolis", le pari fou de Coppola, sortira en salles aux Etats-Unis

"Megalopolis", serpent de mer d'Hollywood dont Francis Ford Coppola rêve depuis plus de 40 ans et pour lequel le réalisateur américain a englouti une partie de sa fortune personnelle, va bénéficier d'une sortie en salles aux Etats-Unis, a-t-on appris lundi.

Le studio Lionsgate a finalement accepté de distribuer ce film, dévoilé en grande pompe à Cannes mais dont le potentiel commercial paraissait incertain.

Sa sortie dans les cinémas nord-américains est fixée au 27 septembre, a indiqué la société hollywoodienne, dans un communiqué transmis à l'AFP.

"Megalopolis" a sévèrement divisé la critique à Cannes, entre film testament pour certains et ratage pour d'autres. Un accueil compliqué, lors d'une première dont l'enjeu dépassait la dimension artistique.

M. Coppola a vendu ses biens à hauteur de 120 millions de dollars pour financer cet ambitieux projet et a même hypothéqué une partie de ses lucratifs vignobles. Il avait donc besoin d'un distributeur aux Etats-Unis, plus gros marché mondial, pour espérer se rembourser.

Mais cette fresque baroque, qui compare l'Amérique d'aujourd'hui à l'empire romain décadent, en mêlant éléments de science-fiction, pensée new age et style néo-antique, n'avait pas trouvé immédiatement preneur.

Lionsgate s'efforce "d'être un foyer pour les artistes audacieux et téméraires, et +Megalopolis+ prouve qu'il n'y a personne de plus audacieux et téméraire que le maestro Francis Ford Coppola", a estimé l'un des responsables du studio, Adam Fogelson, en annonçant l'accord de distribution.

L'entreprise, qui a distribué des succès comme les franchises "Hunger Games" et "John Wick", avait déjà acquis les droits d'"Apocalypse Now", le chef-d'œuvre de M. Coppola sur la guerre du Vietnam, pour en distribuer la version longue en format Blu-Ray.

Agé de 85 ans, le cinéaste avait assuré à Cannes que "l'argent n'a pas d'importance".

Légende du Nouvel Hollywood, récompensé par deux Palme d'Or - "Conversation Secrète" en 1967 et "Apocalypse Now" en 1979 -, le cinéaste parlait de "Megalopolis" depuis les années 1980, sans jamais avoir pu achever son projet.

Avec ce film, le réalisateur du "Parrain" livre une oeuvre foisonnante, parfois au risque d'assommer.

"Megalopolis" se déroule dans la ville de New Rome, une mégapole de fiction au croisement de New York, de la Rome antique et de Gotham City, la ville de Batman.

Un décor où M. Coppola met en scène une dispute concernant l'aménagement du territoire entre l'architecte visionnaire César Catilina (Adam Driver) et le maire Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito).

Les deux hommes s'affrontent, avec en toile de fond un parfum de fin de règne au sein d'une société décadente.

Le film doit également sortir dans les salles françaises cet automne.