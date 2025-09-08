Même les bébés vont avoir un prix littéraire

Le
08 Sep. 2025 à 14h34 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Des livres pour enfants dans une librairie à Rouen en novembre 2016

AFP/Archives
CHARLY TRIBALLEAU
Partager 2 minutes de lecture

La saison des prix littéraires va encore s'enrichir avec la création du Prix du livre pour les bébés, car "il n'est jamais trop tôt pour découvrir les livres", a annoncé lundi le ministère de la Culture.

Ce nouveau prix, qui sera remis pour la première fois en novembre, va devenir "un rendez-vous annuel mettant à l'honneur la créativité des auteurs et des éditeurs de littérature pour les tout-petits" âgés de moins de trois ans, a indiqué le ministère.

Le jury, composé de personnalités de l'édition, de l'enfance et des bibliothèques, "récompensera un ouvrage qui encourage une interaction entre un bébé et un adulte ou un enfant plus âgé", a-t-il ajouté.

Son lancement s'inscrit dans la politique de promotion de la lecture dès le plus jeune âge, avec notamment l'initiative "Ma première carte de bibliothèque", qui invite les maires à remettre aux jeunes parents une carte de bibliothèque au nom de l'enfant lors de la déclaration de naissance à l'état-civil.

"Il n'est jamais trop tôt pour découvrir les livres" qui "sont un formidable vecteur de lien, d'émotion, d'éveil et de transmission", a déclaré la ministre Rachida Dati dans le communiqué.

Les éditeurs ont fortement développé ces dernières décennies les ouvrages d'éveil pour les tout-petits en lançant des livres sonores, à toucher, etc.

