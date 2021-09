"Merci Jean-Paul": le Festival de Cannes salue la "générosité d'homme et d'acteur" de Belmondo

"Merci Jean-Paul": le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, a salué sur Twitter la "générosité d'homme et d'acteur" de Jean-Paul Belmondo, l'une des figures les plus populaires du 7e art français, décédé lundi à 88 ans.

"Pour l'hommage 2011, les photographes avaient prévenu: +On va poser nos appareils sur les marches et ce sera pour l'applaudir+. Sa générosité d'homme et d'acteur a inventé parmi les plus grands moments de l'histoire du cinéma. Merci Jean-Paul. Adieu Magnifique", a-t-il écrit sur le compte Twitter du Festival de Cannes.

Deux photos de "Bébel" à Cannes accompagnent le tweet. En 2011, il avait reçu une Palme d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.

En 2019, le Festival l'avait une nouvelle fois mis à l'honneur à travers l'affiche de sa 71e édition, qui reprenait un baiser tiré du film "Pierrot le fou" de Jean-Luc Godard avec Anna Karina, film culte de la nouvelle vague réalisé en 1965.

L'interprète aux 80 films est décédé lundi à la mi-journée, a annoncé sa famille dans un communiqué, transmis par leur avocat à l'AFP.

L'acteur, qui avait été hospitalisé en début d'année pour une fatigue générale, est décédé entouré des siens, à son domicile parisien.

Il laisse derrière lui des rôles inoubliables, de ses débuts dans la Nouvelle vague aux films d'aventure, où il enchaîne les cascades puis aux polars.

