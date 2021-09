"Merci Jean-Paul": les Festival de Cannes et de Venise rendent hommage à Belmondo

Un homme et un acteur "généreux"; "Une icône du cinéma français et international": les Festivals de Cannes et de Venise ont salué lundi la carrière de Jean-Paul Belmondo, monstre sacré du 7e art, décédé lundi à 88 ans.

"Pour l'hommage 2011, les photographes avaient prévenu: +On va poser nos appareils sur les marches et ce sera pour l'applaudir+. Sa générosité d'homme et d'acteur a inventé parmi les plus grands moments de l'histoire du cinéma. Merci Jean-Paul. Adieu Magnifique", a écrit sur le compte Twitter du Festival de Cannes, son délégué général Thierry Frémaux.

Deux photos de "Bébel" à Cannes accompagnent le tweet. En 2011, il avait reçu une Palme d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.

En 2019, le Festival l'avait une nouvelle fois mis à l'honneur à travers l'affiche de sa 71e édition, qui reprenait un baiser tiré de "Pierrot le fou" de Jean-Luc Godard avec Anna Karina, film culte de la Nouvelle vague réalisé en 1965.

De son côté, la Mostra de Venise, qui se tient jusqu'à samedi, se rappelle, "avec grande affection et admiration de l'acteur Jean-Paul Belmondo, icône du cinéma français et international, et premier interprète extraordinaire de l'esprit de modernité propre à la Nouvelle Vague".

Le directeur de la Mostra Alberto Barbera se souvient d'"un visage fascinant, une sympathie irrésistible, une versatilité extraordinaire, qui lui a permis d'interpréter des rôles dramatiques, d'aventuriers et même comiques, qui ont fait de lui une star appréciée universellement, aussi bien par le cinéma d'auteur que par le cinéma de divertissement".

En 2016, le Festival lui avait décerné un Lion d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.

