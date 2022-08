Metallica et Mariah Carey en tête d'affiche d'un concert à New York pour l'aide internationale

Metallica, Mariah Carey, Rosalia et les Jonas Brothers, entre autres, se retrouveront à New York fin septembre pour le Global Citizen Festival, un concert qui vise à rallier des soutiens pour l'aide internationale contre l'extrême pauvreté, notamment en Afrique, ont annoncé jeudi les organisateurs.

L'événement, qui fête ses dix ans, se tiendra à Central Park, le poumon vert de Manhattan, le 24 septembre. Un spectacle similaire se tiendra le même jour à Accra, au Ghana, avec Usher, SZA, Stormzy, H.E.R., Sarkodie, Stonebwoy et Tems.

Le président ghanéen Nana Akufo-Addo s'est déclaré dans un communiqué "honoré" d’accueillir un tel événement de charité et de philanthropie: "Nous devons à la prochaine génération de vivre dans un monde débarrassé de la pauvreté, des maladies et d'un environnement détérioré".

Et "nous devons aligner nos forces pour que cela ait un impact sur l'Afrique", a martelé le chef de cet Etat de l'Ouest du continent.

Le Ghana, face à un taux d'inflation frôlant 30% par mois et un important endettement, a récemment annoncé solliciter l'aide du Fonds monétaire international (FMI). Une décision qui a provoqué un tollé car le président Nana Akufo-Addo avait par le passé promis un "Ghana sans aide", qui ne dépendrait plus du soutien de l'étranger et du FMI.

Le Global Citizen Festival a lieu depuis 2012, lorsque les dirigeants mondiaux se réunissent à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies. Global Citizen distribue des billets gratuits aux personnes promettant par exemple d'envoyer des lettres à leur gouvernement pour soutenir l'aide au développement.

L'actrice Priyanka Chopra Jonas présentera l'événement, qui exhorte les dirigeants ainsi que les philanthropes à soulager la dette, améliorer l'accès à la nourriture et investir dans des solutions pour le climat.

"Des décennies d'échecs politiques et systémiques ont mené l'humanité vers des crises qui convergent et se détériorent rapidement: climat, faim, santé, guerre et conflit", a dit Hugh Evans, co-fondateur et PDG de Global Citizen, dans un communiqué.

"Les populations les plus marginalisées paient le prix de l'inaction de nos dirigeants, et maintenant des millions de vies, ainsi que l'avenir de notre planète, sont en jeu."