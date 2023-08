Météo d'enfer à Wacken, le plus grand festival de metal du monde

Des fans arrivent au plus grand festival de métal du monde, le Wacken Open Air --qui se tient du 2 au 5 août dans le nord de l'Allemagne--, dans des conditions météorologiques difficiles, le 1er août

Pluies ininterrompues, sols recouverts de boue et des kilomètres d'embouteillages: des conditions infernales pèsent sur l'ouverture prévue mercredi du plus grand festival de metal du monde à Wacken, dans le nord de l'Allemagne.

Les photos de fans déjà sur place, pataugeant dans la gadoue, chaussés de bottes en caoutchouc et revêtus de cirés et KWay sous un ciel nuageux et gris, font les gros titres de la presse locale.

Il n'est pas rare que la pluie s'invite à cette manifestation, mais la situation est décrite comme "exceptionnelle" par les organisateurs qui ont dû stopper les arrivées des fans sur les lieux.

Les décisions sont prises "heure par heure", écrivent-ils sur leur site, implorant les participants : "Vous nous aideriez beaucoup en restant chez vous".

Prévu du 2 au 5 août, le festival en plein air, connu sous le nom de W:O:A, est censé accueillir quelque 85.000 fans et 150 groupes sur huit scènes différentes au milieu de 405 hectares de champs et pâturages.

"Avec des quantités de pluie d'environ 40 litres par m2 au cours des dernières 24 heures, et l'état des terrains de camping, des champs de foire et des voies d'accès qui en résulte, la zone n'a pas pu être préparée à temps", décrivent les organisateurs.

Aucune amélioration n'est en vue : "Malheureusement, selon les météorologues sur place, des pluies massives et des orages sont à prévoir de façon persistante et à tout moment", est-il encore écrit sur le site du festival qui affiche complet.

Des véhicules de fans déjà sur place se sont embourbés et sont remorqués par des tracteurs sur des parkings moins boueux. "Tous les tracteurs sont nuit et jour en action", selon les organisateurs.

Des kilomètres de bouchons se sont formés aux abords du festival qui pourrait bien être purement et simplement annulé si cette difficile météo persistait.

Mercredi, pour l'ouverture de la manifestation, les organisateurs ont prévu de rendre hommage à "Lemmy" Kilmister, l'ex-chanteur britannique de Motorhead, mort fin 2015, et dont une partie des cendres sera transportée les lieux du festival.