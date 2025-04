#MeToo: le Festival de Cannes reçoit "avec sérieux et détermination" les recommandations des députés français (présidente)

Le Festival de Cannes "a pris connaissance avec sérieux et détermination des recommandations" de la commission d'enquête de l'Assemblée française sur les violences commises dans le secteur culturel, a déclaré sa présidente Iris Knobloch jeudi.

"Je suis très heureuse qu'un changement continue de s'imposer avec force et courage. Les femmes sont finalement entendues. Le festival y est particulièrement attentif et elles ne demandent plus leur place", a ajouté Iris Knobloch, lors de la présentation de la sélection officielle de la 78e édition, qui se tiendra du 13 au 24 mai.

"Nous sommes honorés d'amplifier leurs voix, de mettre en lumière un incroyable talent qui élargit notre vision du monde", a-t-elle poursuivi.

La veille, la présidente de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, la députée écologiste Sandrine Rousseau, avait appelé le festival à être "le lieu de renversement des mentalités" sur les violences sexistes et sexuelles dans le cinéma.

Le plus grand rendez-vous mondial du 7e art "doit être le lieu où on dit haut et fort (...) dans les paillettes et les tapis rouges (...) qu'enfin on a envie, tous et toutes, tous les acteurs, tous les échelons de ces métiers, que ça change", avait déclaré l'élue de Paris.

Dans un rapport publié mercredi, la commission d'enquête qu'elle présidait a fait état de violences sexuelles "systémiques" dans la culture, notamment dans le cinéma, et listé 86 recommandations pour stopper "la machine à broyer les talents".

La présidente du Festival de Cannes et son délégué général Thierry Frémaux avaient été interrogés par la commission d'enquête début décembre. Au total, quelque 350 personnalités de la culture ont été entendues tout au long de ses six mois de travaux.