Mexique: mort du président de la FIL de Guadalajara, rendez-vous international de l'édition

Le président et fondateur de la Foire international de Guadalajara (FIL) au Mexique, rendez-vous international de l'édition qui s'apprête à recevoir l'Union européenne comme invité d'honneur cette année, a été retrouvé mort ce dimanche, ont indiqué des sources officielles qui font état d'un suicide.

Raúl Padilla Lopez, 68 ans, une des nombreuses bêtes noires du pouvoir de gauche en place au Mexique, a été retrouvé chez lui à Guadalajara avec sur place "une arme à feu et un message posthume", a indiqué le parquet de l'Etat du Jalisco.

Ex-recteur de l'Université de Guadalajara, Padilla avait fondé la FIL en 1987, devenue depuis l'une des foires les plus importantes au monde derrière Francfort, et un important rendez-vous de l'achat-vente des droits d'auteurs.

L'Union européenne et ses écrivains doivent être les invités d'honneur du 25 novembre au 3 décembre prochains.

Attirant des écrivains de toute l'Amérique latine et d'ailleurs, la FIL est boycottée au Mexique par le pouvoir en place du président Andres Manuel Lopez Obrador.

La FIl "est un forum du conservatisme, là-bas vont tous les intellectuels organiques pour parler mal de nous", avait déclaré le président Lopez Obrador en novembre dernier, furieux qu'une de ses députées ait été sifflée pendant une table ronde lors de la dernière FIL.

En 2021, le même président Lopez Obrador, au pouvoir depuis fin 2019, avait évoqué le traitement de faveur supposé que reçoit à la FIL le prix Nobel de littérature péruvien Mario Vargas Llosa.

"En 36 ans d'existence, nous avons reçu de grandes figures de gauche", s'était défendue la directrice de la FIL, María Schultz, mentionnant l'ex-président uruguayen et ex-guerrillero José Mujica, les prix Nobel de littérature Gabriel García Márquez et José Saramago, et les anciens présidents du gouvernement espagnol Felipe González et José Luis Rodríguez Zapatero.