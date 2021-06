Michel Host, prix Goncourt 1986, décède des suites du Covid-19

L'écrivain Michel Host, prix Goncourt en 1986, est décédé dimanche des suites du Covid-19 à Paris, a-t-on appris mardi auprès de son entourage.

Cet auteur avait remporté le plus prestigieux des prix littéraires français avec "Valet de nuit" (éditions Grasset), le récit des déambulations dans Paris d'un antihéros et de sa quête d'un père disparu. Le livre, qui avait divisé la critique, avait suscité des ventes modestes pour un Goncourt: 70.000 exemplaires, avançait Le Figaro une vingtaine d'années plus tard.

Né Yves Chavatte en 1942 à Furnes (Belgique) de parents français, cet écrivain a cultivé toute sa vie une grande discrétion. Agrégé d'espagnol et spécialiste de la littérature du "Siècle d'or" (XVIe et XVIIe), il était, à l'époque du prix, professeur au Centre national d'enseignement à distance (Cned).

Il était entré dans la vie littéraire en 1983 par un premier roman de 700 pages, "L'Ombre, le Fleuve, l'Été", dans lequel une jeune Américaine sur le point de mourir voyait défiler toute sa vie.

Il a eu par la suite une carrière de romancier, nouvelliste et poète, chez des éditeurs comme Fayard ou Calmann-Lévy.

Dernièrement, il était chroniqueur pour la revue en ligne La Cause littéraire. "Il nous éclairait de son humour, de sa perspicacité, de son immense culture littéraire", a écrit le directeur de cette revue, Léon-Marc Lévy, saluant "un remarquable écrivain et un traducteur hors pair de l'espagnol".