Michel Houellebecq s'est marié, annonce Carla Bruni

Le romancier Michel Houellebecq, auteur des "Particules élémentaires" et de "Soumission", s'est marié samedi, a annoncé sur son compte Instagram la chanteuse Carla Bruni qui a assisté à la cérémonie.

"Mille voeux de bonheur à Lysis et à Michel Houellebecq pour leur merveilleux mariage et merci de nous avoir laissé partager votre bonheur", écrit-elle à côté d'une photo du couple en noir et blanc.

"Et l'amour où tout est facile, où tout est donné dans l'instant, il existe au milieu du temps, la possibilité d'une Ile...", poursuit-elle. Des mots extraits d'un poème de l'écrivain qu'elle a chanté sur son album "Comme si de rien n'était" sorti en 2008.

Monstre froid, cynique et provocateur pour les uns, prophète génial pour les autres, Houellebecq, 60 ou 62 ans selon les sources, est l'un des écrivains français les plus connus à l'étranger.

Sorti le 7 janvier 2015, jour de la tuerie à Charlie Hebdo, le roman "Soumission", qui raconte l'arrivée au pouvoir d'un président musulman dans la France de 2022, avait particulièrement fait polémique.