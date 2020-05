Michel Piccoli au théâtre, de Koltès au Roi Lear

Il est surtout connu pour son travail au cinéma mais Michel Piccoli a également brillé sur scène sous la direction des plus grands metteurs en scène, de Patrice Chéreau à Bob Wilson, en passant par Peter Brook.

Des années 50 et 60, où il interprète des textes de Pirandello, de Strindberg et de Claudel, mais aussi "Phèdre" sous Jean Vilar, au "Roi Lear" de Shakespeare où il triomphe en 2006 et 2007 au Théâtre de l'Odéon, il n'a jamais vraiment quitté les planches.

Pour lui, le théâtre était une sorte d'"exercice" pour comprendre le métier d'acteur.

"J'ai passé mon temps à chercher pourquoi je suis acteur, à quoi ça sert d'être acteur, à quoi ça sert de faire du théâtre, alors j'ai à chaque fois fait des exercices pour essayer de comprendre mais je ne comprends pas plus que les autres", confiait-il à France 3 en 1997.

Une cinquantaine de pièces étalées sur plus de 60 ans et des collaborations avec les plus grands, notamment dans les années 80.

Avec Peter Brook et son théâtre des Bouffes du Nord, il joua dans "La cerisaie" de Tchekhov en 1981 et 1983. Il retrouvera le légendaire maître de théâtre britannique en 2003 avec la pièce "Ta main dans la mienne" de Carol Rocamora.

Patrice Chéreau le dirigera dans trois textes: "Combat de nègre et de chiens" (1983) et "Le retour au désert" (1988) de Bernard-Marie Koltès, grand dramaturge français des années 80, et "La Fausse Suivante" de Marivaux (1985).

"Les chemins de Koltès sont infinis, insondables", disait-il.

Il s'associa également à Luc Bondy dans "Terre étrangère" d'Arthur Schnitzler (1984), "Le Conte d'hiver" de Shakespeare (1988), ou encore "John Gabriel Borkman" d'Ibsen (1993).

En 1997, il a été dirigé par Bob Wilson sur un texte de Marguerite Duras, "La maladie de la mort".

Son interprétation du "Roi Lear" de Shakespeare avec la mise en scène d'André Engel en 2006 au Théâtre de l'Odéon a été saluée.

"Je suis très aidé par Shakespeare lui-même (...) pour jongler avec tous ces sentiments fous, de délire, de férocité qui existent dans ses textes", affirmait-il à France 2 en 2006.

"Avant la représentation, pendant deux mois, je dirais presque jour et nuit, c'est une obsession, mais une fois que je joue, je suis un petit peu comme un poisson dans l'eau mais ça a demandé un gros travail".

Mi-sérieux mi-taquin, il se demandait si "ça ne serait pas bien que les acteurs après une représentation ne saluent pas, que le public reste dans l'imaginaire du spectacle et non pas de voir les pantins dire merci".

En 2009, devant les étudiants de l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, il évoquait le trac d'acteur.

"Pendant toutes les répétitions, j'ai un trac fou, au point quelques fois de vouloir lâcher et de dire à haute voix je n'y arriverai jamais; et dès que je suis devant le public (...) le trac s'en va".

Son conseil aux comédiens en herbe? "Je crois qu'il faut être un éternel débutant; un éternel curieux, un éternel étonné; il ne faut pas s'installer dans un confort de petites ou de grandes réussites".