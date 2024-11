Michel Polnareff sort un nouveau single et annonce une "dernière tournée"

Lunettes blanches et longue chevelure décolorée, revoilà Michel Polnareff: l'artiste aux multiples tubes a annoncé lundi son retour, à 80 ans, avec une nouvelle chanson, un futur album et une prochaine tournée.

"Événement: +Ma dernière tournée+ dans toute la France en 2025 et l'Accor Arena le 14 juin, et nouvel album inédit le 28/02/25", est-il écrit sur le compte Instagram de l'interprète de "On ira tous au paradis".

D'ores et déjà, il a annoncé la sortie d'un nouveau single intitulé "Sexcetera". Il sera dévoilé en exclusivité dans le journal de 13H de TF1 lundi, a précisé la chaîne.

Cette chanson inédite sera ensuite disponible à partir de 14H00.

Son nouvel opus sortira le 28 février, sept ans après "Enfin !", dernier album studio original, et trois ans après "Polnareff chante Polnareff", composé de reprises de son répertoire en piano-voix et certifié disque d'or avec plus de 80.000 exemplaires vendus.

Côté tournée, Polnareff débutera par une date à l'Apollo Theatre de Londres début avril, une première pour lui, avant d'enchaîner les concerts en France, en commençant par le festival incontournable du Printemps de Bourges.

"Michel Polnareff ouvrira la 49e édition du festival lors d'un concert événement qui marquera sa première venue à Bourges et le début de sa "Dernière tournée" en France", a écrit l'organisation de l'événement sur Instagram.

Dans le paysage musical depuis 1966 avec "La Poupée qui fait non", Polnareff a marqué la chanson française avec son style, sa voix et ses chansons fredonnées par plusieurs générations: "Love me, please love me", "L'Amour avec toi", "Lettre à France", "Goodbye Marylou" et d'autres.