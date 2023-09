Migrants: l'Europe "perd ses convictions", juge la réalisatrice Agnieszka Holland

Dans le domaine de l'accueil des migrants et réfugiés, l'Europe est en train de "perdre ses convictions", a mis en garde mardi la réalisatrice polonaise Agnieszka Holland, qui signe un film choc sur le sujet, en compétition à Venise.

La réalisatrice de 74 ans est en lice pour le Lion d'Or de la Mostra avec "Green Border", un film de deux heures trente en noir et blanc, sans concession sur le sort de migrants ballottés entre la Pologne et le Bélarus en 2021.

Le film est une façon de mettre en garde les Européens sur leurs responsabilités: "Je crois que la crise des migrants, des réfugiés, est la crise et le défi qui vont dessiner le futur de l'Europe", a déclaré la réalisatrice en conférence de presse.

Le film, qui montre des garde-frontières, des humanitaires et des migrants pris dans un jeu diplomatique qui les dépasse entre le Bélarus et l'Union européenne, veut "rendre justice et donner la parole à ceux qui ont été réduits au silence", a-t-elle poursuivi.

"Je crois que l'Europe est en train de perdre ses convictions, que l'Europe est apeurée, que les gens et les sociétés ont peur de changements drastiques dans leur zone de confort".

En face, "des dictateurs comme (Vladimir) Poutine ont compris très bien le point faible dans la conscience européenne", poursuit-elle.

La réalisatrice, dont le film veut créer un électrochoc, estime que sans prise de conscience, l'Europe "va se changer en une sorte de forteresse où nous, Européens, tuerons les gens qui cherchent à rejoindre notre continent".

Agnieszka Holland ("Amère récolte", "Europa Europa", "Julie Walking Home", "In Darkness"), est l'une des grandes voix du cinéma polonais, nommée plusieurs fois aux Oscars.

Elle a vécu entre l'Allemagne, la Pologne et la France, où elle s'était établie en 1981, après la déclaration de l'état de guerre en Pologne, avant de s'installer aux Etats-Unis, où elle a réalisé des épisodes de séries à succès comme "The Wire", "The Killing", "House of cards"...