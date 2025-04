Mike Leigh et ses "Deux sœurs", trente ans après "Secrets et mensonges"

À 82 ans, le Britannique Mike Leigh retrouve l'actrice Marianne Jean-Baptiste, trois décennies après sa Palme d'or pour "Secrets et mensonges", dans un nouveau film, "Deux sœurs", qui est à son image, oscillant entre gratitude et désespoir.

"C'est un privilège de pouvoir faire des films, et c'est un privilège qui devient de plus en plus difficile à obtenir", a déclaré à l'AFP le réalisateur qui a signé une douzaine de films, dont également "Vera Drake", qui lui a valu l'Oscar du meilleur réalisateur.

Atteint d'une maladie musculaire génétique, Mike Leigh, auteur d'un cinéma réaliste qui ausculte la société britannique et ses classes modestes, travaille déjà sur un prochain film.

Sorti mercredi dans les salles françaises, "Deux sœurs" est salué par la critique internationale comme l'un de ses films récents les plus forts.

Cette histoire, poignante et drôle, autour de deux sœurs que tout oppose, met en scène deux actrices britanniques noires qui étaient déjà il y a trente ans au casting de "Secrets et mensonges".

L'une d'elles, Marianne Jean-Baptiste, 57 ans, avait à l'époque été nommée à l'Oscar du meilleur second rôle.

Elle joue cette fois le personnage principal, celui de Pansy, une mère, mariée, dépressive, anxieuse et surtout très agressive. Sa sœur Chantelle (Michele Austin) est tout le contraire.

Comme toujours, il n'y a pas de leçon facile à tirer du cinéma de Mike Leigh.

Son film, ou lui-même, ont-ils des leçons à donner pour bien vivre? "Vous me demandez quel est le secret de la vie ? Je ne suis pas assez prétentieux ou suffisant pour pontifier sur la manière de vivre", répond-il.

"J'ai travaillé très dur. J'ai utilisé mon imagination. J'étais engagé. Pour moi, il s'agit de s'engager avec les gens", résume-t-il.

Communauté caribéenne

Pour la première fois, Mike Leigh travaille presque uniquement avec des acteurs noirs, représentant de la communauté d'origine caribéenne de Londres.

"Cela semblait naturel. Ce n'est pas un changement radical. J'ai élevé mes enfants dans le nord de Londres, et ils étaient à l'école là-bas et des enfants noirs couraient toujours dans et hors de notre maison", a-t-il expliqué.

Les actrices Michele Austin (G) et Marianne Jean-Baptiste entourent le réalisateur britannique Mike Leigh le 4 janvier 2025 à Santa Monica, en Californie, aux Etats-Unis GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

"Mais d'un autre côté, il va sans dire que je ne pourrais pas m'asseoir dans une pièce et écrire un scénario conventionnel pour un tel film."

Fidèle à son approche collaborative et son travail en amont, Mike Leigh a choisi à nouveau de commencer par une idée, puis d'organiser des ateliers avec les acteurs pour développer les personnages, les dialogues et l'intrigue.

"En décidant de se concentrer sur des personnages noirs, l'une des choses que j'ai faites très consciemment est de me dire que ce ne serait pas un film sur les clichés, les stéréotypes, la délinquance, la drogue et les gangs", a poursuivi Leigh.

"Les principaux problèmes du film sont, bien sûr, universels et ne sont pas spécifiques aux personnes noires".

"Deux Sœurs" ne signe pas l'au revoir au cinéma de Mike Leigh. Bien que trouver un financement devienne de plus en plus difficile, à l'époque du streaming roi, selon lui.

"Je parle aux financeurs potentiels, et ils disent +nous respectons ce que vous faites, nous aimons ce que vous faites, mais ce n'est pas pour nous+", explique-t-il.

"+Pas pour nous+ est un code pour +nous n'allons pas nous impliquer dans un projet où nous ne pouvons pas interférer, insister pour engager des stars hollywoodiennes, nous ne pouvons pas gâcher la fin, nous ne pouvons pas vous embêter pendant que vous essayez de filmer+", regrette-t-il.