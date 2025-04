Milan se mue en Mecque du design, malgré les vents contraires de la guerre commerciale

Prestigieuse vitrine du design italien et international, le Salon du meuble de Milan a ouvert ses portes mardi, décidé à vendre du rêve malgré la tempête déclenchée par l'avalanche des hausses de droits de douane annoncée par Donald Trump.

"Des facteurs géopolitiques comme les Etats-Unis qui, en tant que deuxième débouché de nos exportations, ont annoncé de nouveaux droits de douane, auront certainement des répercussions à long terme" sur le secteur, a déclaré à l'AFP Maria Porro, présidente du Salone del Mobile.

Les Etats-Unis ont été le deuxième importateur du secteur bois et ameublement italien en 2024, derrière la France, avec des ventes en hausse de 1,5% à 2,2 milliards d'euros, sur un total d'exportations de 19,4 milliards d'euros.

Si les droits de douane sont un sujet de vive préoccupation au Salon du meuble, les fabricants attendent d'y voir plus clair avant d'évaluer leur impact.

"Nous avons vu passer le Covid, nous avons vu la guerre en Ukraine et perdu nos clients russes, mais nous avons survécu", commente, stoïque, Nicola Fagetti, directeur financier de La Contessina, spécialiste du design sur mesure.

"Maintenant nous sommes face aux droits de douane, mais on trouve toujours une solution", juge-t-il, alors que les ventes aux Etats-Unis représentent 35% des exportations de l'entreprise.

Même son de cloche chez Villari, autre marque de luxe, dont le directeur du marketing Emmanuel Antonello refuse de céder à la panique: "les Etats-Unis, c'est 20% de nos exportations, mais nous pouvons toujours compter sur nos ventes au Moyen-Orient, notre premier débouché avec une part de 60%".

Et il mise sur la fidélité des clients outre-Atlantique: "Les Américains sont fascinés par le design italien, il y a un effet "Waouh!" quand ils voient nos produits, pour eux ce sont des joyaux".

Effets "néfastes"

Mais les visiteurs américains se font rares dans les longs corridors du salon, alors qu'ils constituaient le sixième contingent des professionnels étrangers l'an dernier.

"Je vais perdre beaucoup de mes clients, les droits de douane sont extrêmement néfastes pour le commerce!", s'alarme l'architecte d'intérieur Allison Muir, 48 ans, une fan du maître du design italien Gio Ponti venue de San Francisco.

"Le design italien permet de créer un lieu de réflexion et de détendre l'esprit. Et je pense que c'est ce que beaucoup de mes clients recherchent dans la frénétique Silicon Valley", explique l'Américaine.

Inquiète de la politique du président Donald Trump, elle envisage d'ailleurs de quitter son pays et s'installer avec sa famille à Séville en Espagne.

L'installation baptisée "Making the Invisible Visible" de Google, lors du Fuorisalone 2025 à Milan, le 7 avril 2025 AFP

Les baisses des exportations en France (-3,3%) et en Allemagne (-6%) ont pesé sur le chiffre d'affaires de la filière italienne du meuble l'an dernier, en recul de 2,3% à 27,5 milliards d'euros.

"Même si certains marchés émergents sont en croissance, comme les Emirats arabes unis et l'Arabie saoudite, ils ne parviennent pas encore à compenser les pertes des débouchés traditionnels", explique Maria Porro.

Quelles sont les tendances de la 63e édition du Salon du meuble?

D'abord, la recherche de durabilité. "Dans un monde qui s'effondre, où le climat a changé de manière radicale, le design durable est essentiel. La durabilité est une force motrice dans la recherche de nouvelles solutions esthétiques et technologiques", résume Maria Porro.

- Retour à la nature -

Et puis, le retour à la nature, célébré après la pandémie de Covid et renforcé dans un climat de fortes tensions géopolitiques.

"Dans une période d'instabilité comme celle que nous vivons à présent, les gens préfèrent les teintes naturelles, lumineuses et chaudes, c'est-à-dire rassurantes et accueillantes, évocatrices de beauté, comme l'ocre terreux, la couleur crème, l'ivoire, le gris tourterelle, le camel ou le vert sauge", estime-t-elle.

Autre tendance, les frontières entre l'art et le design tendent à s'estomper.

L'installation intitulée "Library of Light" présentée par Es Devlin dans le cadre du Fuorisalone à Milan, le 7 avril 2025 AFP

"Aujourd'hui, ces frontières sont de plus en plus floues, en particulier dans ce que l'on appelle le design d'auteur où la fonctionnalité devient presque secondaire par rapport à la valeur conceptuelle et esthétique", fait valoir Mme Porro.

Le salon sera ouvert jusqu'à dimanche et accueille 2.103 exposants, dont 38% venus de l'étranger, sur une surface de près de 17 hectares. L'an dernier, cette Mecque du design a attiré 370.824 visiteurs du monde entier, en hausse de 20,2%.

Le salon a aussi son versant en ville: 1.046 événements sont organisés cette semaine à travers Milan dans le cadre du "Fuorisalone" (le Hors salon), avec d'innombrables expositions, expériences immersives et soirées festives autour du design.