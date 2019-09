Milan: une Fashion Week toujours plus "verte"

Milan est à nouveau cette semaine le centre de la planète mode pour une Fashion Week placée sous le signe du développement durable, avec des marques qui se veulent de plus en plus écoresponsables.

Au total 57 défilés, 110 présentations et 54 événements figurent au programme de cette semaine où brilleront les grandes enseignes italiennes comme Prada, qui ouvre le bal ce mercredi, Fendi, Bottega Veneta, Armani, Versace, Missoni, Dolce&Gabbana et Gucci qui clôturera les festivités dimanche.

En prélude à une Fashion Week qui d'année en année prend une teinte toujours plus "verte", leur compatriote Benetton a offert mardi un hors d'oeuvre mitonné par Jean-Charles de Castelbajac.

Parmi les pièces originales proposées par le Français, qui avait invité les fashionistas à la piscine: un trench en papier.

"Mon problème avec Benetton c'est qu'ils ne me disent jamais non", s'amuse le créateur, en soulignant que les équipes italiennes ont mené à sa demande "des expériences sur le recyclage et une recherche sur le papier, comme celui très résistant qui peut contenir du ciment".

Bien sûr, le trench "ne passera pas à la machine à laver, mais il peut durer des mois voire des années", assure M. de Castelbajac, appelé il y a un an à la rescousse pour redresser des United Colors en grande difficulté.

Sa collection pour le printemps-été 2020 fait la part belle aux couleurs, en restant fidèle à l'ADN de la marque créée en 1965 mais en lui donnant un énorme coup de jeune. L'ambiance est aux vacances, avec des pièces en matière combi de plongée, des grosses fleurs ou une petite robe carte postale, photo de Saint-Tropez sur le devant, message au dos.

La veille, c'est l'Américain Tommy Hilfinger qui avait fait le show, hors calendrier officiel, en présentant sa nouvelle collection baptisée TommyXLewis, co-dessinée avec le quintuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton.

- Industrie polluante -

Parmi les nouveaux venus inscrits au calendrier figure DROMe, marque 100% "Made in Italy" fondée par Marianna Rosati habituée des défilés parisiens, mais aussi Boss, la ligne jeune de l’Allemand Hugo Boss ainsi que les Anglais de Peter Pilotto qui ont choisi de présenter pour la première fois leurs collections à Milan.

De jeunes griffes seront aussi sous les projecteurs dont Simona Marziali-MRZ, lauréate du prix Who is On Next 2018 qui récompense les nouveaux talents de la mode, ou encore Tiziano Guardini, ecodesigner qui utilise exclusivement des tissus naturels et des matériaux durables.

L’engagement du secteur de la mode pour l’environnement sera aussi sur les podiums par le biais notamment des Green Carpet Fashion Awards, sorte d'oscars de la mode durable, dont la troisième édition se tiendra dimanche dans l'enceinte du prestigieux Théâtre de la Scala devant un parterre de stars.

Les prix distingueront les entreprises du secteur les plus "vertes" dans une industrie textile qui figure encore parmi les plus polluantes de la planète.

D'après l'Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), la mode émet chaque année 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre, soit davantage que les vols internationaux et le trafic maritime réunis.

Une urgence environnementale face à laquelle 32 sociétés représentant 150 marques de l'industrie de la mode ont signé au dernier G7, fin août à Biarritz (sud-ouest de la France), le "Fashion Pact" (pacte de la mode).

Présenté par François-Henri Pinault, PDG du géant Kering, cet engagement vise à atteindre zéro émission nette de dioxyde de carbone d'ici à 2050 et à passer à 100% d'énergies renouvelables sur toute la chaîne d'approvisionnement d'ici à 2030.

Deux semaines plus tard, la maison italienne Gucci, fleuron du groupe français de luxe, montrait l'exemple en annonçant avoir atteint la neutralité carbone sur sa chaîne d'approvisionnement, à savoir l’équilibre entre le volume de carbone émis et retiré dans l'atmosphère par ses activités.