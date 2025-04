"Minecraft, le film" transforme l'essai au box-office nord-américain

"Minecraft, le film", adaptation sur grand écran du jeu vidéo le plus vendu de l'histoire, a largement dominé ce week-end le box-office nord-américain, après avoir réussi le meilleur démarrage de l'année le week-end précédent.

Avec des recettes de 80,6 millions de dollars au Canada et aux Etats-Unis, le film avec Jack Black, Jason Momoa et Emma Myers a engrangé moitié moins de recettes que lors de sa sortie, selon les chiffres du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Mais avec un total de 281 millions de dollars empochés en un peu plus d'une semaine, sans compter 269 millions à l'international, "Minecraft" peut déjà se vanter d'être l'adaptation la plus réussie d'un jeu vidéo au cinéma.

Les quatre sorties du week-end arrivent loin derrière.

"The King of Kings", un film d'animation dans lequel un jeune Charles Dickens raconte l'histoire de Jésus, se place en deuxième position avec 19,1 millions de dollars de recettes, lors de ce week-end stratégique à une semaine de Pâques.

L'acteur américain Jason Momoa et sa mère Coni Momoa pour la première de "Minecraft, le film", à Londres le 30 mars 2025 AFP/Archives

Kenneth Branagh, Pierce Brosnan et Uma Thurman assurent la bande son de ce dessin animé des Angel Studios, un producteur indépendant de l'Utah (ouest) spécialisé dans les films à contenu religieux.

Angel Studios a offert une place gratuite aux enfants accompagnant des adultes payants. Le film a reçu un rare A+ au classement ComScore.

Le thriller "The Amateur", de Disney et 20th Century, arrive troisième avec 15 millions de dollars. Rami Malek y joue le rôle d'un cryptographe introverti de la CIA à la recherche des assassins de sa femme, morte dans un attentat.

Un film de guerre, "Warfare", décroche la quatrième place avec 8,3 millions de dollars. Le scénario suit un groupe de soldats américains en Irak en 2006, après l'invasion américaine. Le cinéaste n'est autre qu'Alex Garland, auteur l'an dernier de "Civil War", dystopie d'une Amérique déchirée.

En cinquième place, un film d'horreur, "Drop Game", récolte 7,5 millions de dollars avec l'histoire d'une jeune femme harcelée par d'inquiétants messages anonymes au beau milieu d'un rendez-vous galant.

Voici le reste du top 10:

"The Chosen: Dernière Cène (3e partie)" (5,8 millions)

"A Working Man" (3,1 millions)

"Blanche-Neige" (2,8 millions)

"The Woman in the Yard" (2,1 millions)

"The Friend" (621.000 dollars)