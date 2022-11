Mis en examen pour viols, l'acteur Sofiane Bennacer clame son innocence

L'acteur Sofiane Bennacer, mis en examen en octobre à Mulhouse pour viols et des faits de violence, a clamé mercredi son innocence, tandis que les César décidaient de l'exclure de la course pour les nominations du meilleur espoir masculin 2023.

L'Académie a décidé que "les informations publiées par la presse depuis le 22 novembre (...), commandaient, sans préjudice de la présomption d'innocence et par respect pour les victimes présumées, de le retirer de la liste des 32 Révélations pour les César 2023", a-t-elle fait savoir mercredi soir dans un communiqué.

Révélation du dernier film de Valeria Bruni-Tedeschi, "Les Amandiers", l'acteur de 25 ans souhaitait pourtant "continuer à concourir pour les César".

"Je suis innocent (...) La présomption d'innocence existe-t-elle encore? Ou sommes-nous dans un état de non-droit, un état où la simple accusation sans fondement peut détruire une vie?", a-t-il lancé dans un long message sur Instagram. Il avait déjà contesté les faits lors de sa mise en examen.

"Je vais peut-être me faire boycotter par le cinéma. De toute façon, je me suis fait humilier au plus profond de mon âme (...) Je vais être libre dans quelques mois car je n'ai rien fait (...) S'il y avait la moindre preuve contre moi, pas de simples témoignages bidons, des vraies preuves, je serais déjà en prison", a-t-il ajouté.

Face à ces dénégations, Grégoire Mehl et Anne Lassalle, avocats de l'une des plaignantes, ont annoncé dans la soirée à l'AFP que leur cliente "maintient intégralement les propos et les positions déjà exprimés devant les services enquêteurs".

Cette dernière est "parfaitement consciente des enjeux de la procédure en cours", mais regrette "la médiatisation de cette affaire pour laquelle, malgré les souffrances endurées et les délais de l'enquête, elle a toujours souhaité conserver une certaine discrétion", poursuivent les avocats.

Selon la procureure de Mulhouse, "il y a eu deux mises en examen pour des faits de viols" sur deux ex-compagnes ainsi qu'une troisième "mise en examen pour violences sur conjoint". Dans le cadre d'une quatrième plainte déposée par une autre ex-compagne qui dénonçait des faits de viol, Sofiane Bennacer a été placé sous le statut plus favorable de témoin assisté.

Le Théâtre national de Strasbourg (TNS), où il avait été admis, avait saisi le ministère de la Culture pour des faits "de violences sexistes, sexuelles et de harcèlement".

Le ministère de la Culture avait ensuite fait un signalement à la justice, a indiqué la procureure, sans préciser la date.

L'acteur a été placé sous contrôle judiciaire, a précisé la procureure.

Benjamin Morel, administrateur du TNS a indiqué mercredi à l'AFP que "c'est Sofiane Bennacer qui a pris la décision de démissionner le 19 février 2021".

De son côté, l'Académie des César a décidé également mercredi soir d'ouvrir "une réflexion afin d'envisager une modification du règlement qui régit l'organisation de la Cérémonie des César, règlement qui ne prévoit pas, à ce jour, l'hypothèse d'une mise en cause judiciaire d'un.e participant.e à un film éligible".