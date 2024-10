Mode: Hedi Slimane quitte la direction artistique de Celine (LVMH)

Hedi Slimane, directeur de la création artistique et de l'image de Celine depuis janvier 2018, quitte son poste, a annoncé la maison de couture française appartenant au groupe LVMH, dans un communiqué mercredi.

Aux côtés de Tom Ford, John Galliano, Simon Porte Jacquemus ou Carine Roitfeld, le nom du créateur, âgé de 56 ans, est parmi ceux qui reviennent pour succéder à Virginie Viard, héritière de Karl Lagerfeld, depuis qu'elle a quitté la direction artistique de Chanel en juin.

"Sous sa direction artistique et créative, Celine a connu une croissance exceptionnelle", peut-on lire dans le communiqué.

Avec sa silhouette fétiche - pantalon slim et veste étroite noirs -, il est considéré comme l'un des créateurs les plus influents de la mode masculine.

Ce fils d'un comptable tunisien et d'une couturière italienne, né à Paris et ayant étudié à l'Ecole du Louvre, fut ainsi le premier créateur dessinant des collections pour homme à recevoir en 2002 le prix du Conseil des créateurs de mode américain, le plus recherché.

Il a été directeur artistique de Dior Homme de 2000 à 2007, puis de Saint Laurent de 2012 à 2016. Entre cette date et son arrivée chez Celine, Hedi Slimane s'était consacré à la photographie, son autre passion.