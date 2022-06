Mode homme à Paris: en Dior, on jardine

En Dior, on arpente les sentiers de la Manche et on jardine: le défilé de la collection masculine printemps-été 2023, insouciante et fonctionnelle, s'est déroulé vendredi dans une mise en scène évoquant la maison d'enfance de Christian Dior à Granville.

Cette maison rose, devenue musée de Christian Dior, avec son jardin surplombant l'océan, a défini la palette de la collection: le dégradé du gris du ciel changeant de la Normandie, vert eau, rose pâle.

Des mannequins ont marché sur une colline fleurie reconstituée dans un bâtiment du Val-de-Grâce, l'ancien hôpital d'instruction des armées à Paris.

Un paquet de graines de fleurs a été collé au carton d'invitation au défilé Dior, dans le cadre de la Fashion week homme.

Le chic aristocratique des vestes bien coupées va de pair avec la fonctionnalité: elles se portent avec des shorts et des chaussures de marche. Des costumes croisés avec des pantalons légèrement évasés sont associés à des sacs à dos et des capuches imperméables.

"Le costume et les vêtements de sport - avec un penchant plus extérieur et utilitaire - apparaissent souvent ensemble dans la collection", souligne le directeur artistique des collections homme Dior Kim Jones, dans une déclaration écrite à l'AFP.

"Il y a l'idée d'une vie à la campagne, de la désinvolture dans des vêtements axés sur le jardinage, la marche et la pêche - contrastant en même temps avec les codes de la couture Dior plus élégants et formels", ajoute-t-il.

Des chapeaux de jardinage accessoirisent la plupart des looks, comme celui porté par le peintre écossais Duncan Grant (1885-1978) et dont des croquis sont repris en tricots faits main.

Les matières nobles et techniques se côtoient: des manteaux en cachemire ou vestes en organza de soie et des sandales fabriquées en une pièce à partir de caoutchouc recyclé.