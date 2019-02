Mode à Milan: Daniel Lee dévoile sa première collection pour Bottega Veneta

Bottega Veneta a dévoilé vendredi, au troisième jour de la semaine de la mode femmes à Milan, la première collection très attendue de Daniel Lee, nouveau directeur artistique britannique de la maison italienne.

Daniel Lee a révélé sa collection hommes et femmes Automne-Hiver sous un chapiteau transparent monté au pied de l’Arc de la Paix, en plein coeur de la capitale lombarde, et inondé par un soleil éclatant.

Fondée en 1966 à Vicenze, en Vénétie, et entrée dans le giron du groupe Kering en 2001, la maison spécialiste de la maroquinerie haut de gamme entend bien devenir un incontournable de la galaxie du prêt-à-porter féminin. C'est ce défi qu'a accepté de relever Daniel Lee, 32 ans, passé chez Margiela, Balenciaga, Donna Karan, avant d'occuper la direction des collections de prêt-à-porter de Céline pendant cinq ans.

Les professionnels du milieu lui prédisent un avenir radieux, même si à ce jour Bottega Veneta, célèbre pour son élégance intemporelle mais à la recherche d'un second souffle, est une des rares maisons de Kering à traverser un passage difficile.

Derrière une apparence très discrète et une attitude humble, le couturier britannique ne cache pas des ambitions très élevées: "Je veux faire de la maison la plus grande marque de mode du monde", a-t-il lancé en coulisses après le défilé.

Sur les podiums, la détermination du créateur est perceptible: les matériaux nobles sont travaillés avec énergie et précision. Le cuir tressé, symbole des accessoires de Bottega Veneta, se retrouve sur les manteaux, les jupes, les robes.

Certains looks en cuir épais évoquent des armures, alliant vision futuriste et savoir-faire traditionnel. Des silhouettes plus féminines, robes au genou en maille découpées sur la gorge ou jupes matelassées colorées, apportent une touche de sensualité à la vision de Lee. Beaucoup de monochrome noir et parfois des notes crème, orange, bleues, ou des éléments décoratifs brillants illuminent la collection.

La journée se poursuit avec les défilés de MSGM, Marni, Marco de Vincenzo et Versace.