Mode à Milan: un défilé Fendi en forme d'hommage à Lagerfeld

La maison de couture italienne Fendi a dit adieu jeudi à son créateur fétiche Karl Lagerfeld en présentant sa dernière collection, lors d'un défilé "testament" à Milan.

Deux jours après la disparition du couturier allemand, qui était directeur artistique de Chanel mais aussi à la tête de la création de Fendi depuis 1965 en duo avec Silvia Venturini Fendi, le show a rassemblé un public nombreux.

Amis de toujours, anciens collaborateurs, journalistes et professionnels de la mode se sont pressés pour assister à ce défilé, au deuxième jour de la Semaine de la mode femmes de Milan.

"Le lien entre Karl Lagerfeld et Fendi est l'histoire d'amour la plus longue de toute l'histoire de la mode et va continuer de nous toucher pour de nombreuses années encore", a commenté Silvia Venturini Fendi dans une note de présentation de la collection.

La créatrice s'est dite "profondément triste de la disparition de Karl et immensément touchée par son attention constante et sa persévérance jusqu'à la fin".

"Quand nous nous sommes appelés quelques jours avant le défilé, sa seule préoccupation était la richesse et la beauté de la collection", a-t-elle raconté. "C'est un véritable testament de sa personnalité. Il va terriblement nous manquer".

Sur les podiums, cette dernière collection signée par le "Kaiser" fait la part belle aux chemisiers aux cols pointus fermés jusqu'au dernier bouton, une silhouette qui évoque le style inimitable du couturier allemand.

En backstage, les personnes qui ont travaillé au plus près de Karl Lagerfeld sur la collection se souviennent de ce moment, il y a quelques semaines, où le couturier a dit "on remonte les cols et on serre".

La note de présentation souligne la dévotion du couturier pour son métier, "de ses premiers croquis définissant la collection jusqu'à son dernier geste pour Fendi: le tracé romantique d'un foulard en soie".

- Applaudissements -

"Merci Karl pour le plus beau des voyages. Avec tout notre amour, ta famille Fendi", avait déjà salué la maison de couture dans une pleine page publiée mercredi dans plusieurs grands journaux internationaux, représentant Karl Lagerfeld sur la terrasse de son siège romain.

Les silhouettes sont triomphantes, avec leur simplicité majestueuse. On retrouve les codes de la maison et ce logo FF "Karligraphy" dessiné par Lagerfeld en 1981, qui apparaît sur les boutons cabochons et les incrustations de fourrure.

Comme toujours, les peaux et la fourrure sont traités avec modernité et défient les règles, avec des jupes, des robes, des vestes en cuir ajourées, coupées au laser.

Du plissé, de la transparence, de l'asymétrie et des tons neutres, ivoire, cognac, terracotta, vert d'eau, orangé et azur ponctuent la collection.

Les vestes et manteaux sont rehaussés d'épaules "pagode", avec des coupes masculines à double boutonnage. Parfois agrémentés de fermetures éclair ou de nœuds flottants à la taille.

En fin de show, la salle se lève pour applaudir Silvia Venturini Fendi, directrice artistique pour les collections hommes, enfants et accessoires, avant d'être plongée dans le noir pour un ultime hommage. Une vidéo interview de Lagerfeld qui raconte son premier dessin pour Fendi en 1965, année où il rejoint la maison.

Lagerfeld avait alors été appelé par les cinq soeurs Fendi, Paola, Anna, Franca, Carla et Alda pour reprendre les rênes de l'atelier de fourrure. En 1977, le couturier lance le prêt-à-porter de la maison dont il gardera la direction artistique jusqu'à sa mort. Un poste qu'il laisse vacant et pour lequel sa succession n'a pas encore été annoncée.