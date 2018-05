MoliÃ¨res 2018: Yvan Attal, Mnouchkine et Florian Zeller prÃªts pour les 3 coups

La 30e édition des Molières lundi soir pourrait consacrer le dramaturge en vogue Florian Zeller, la légende du théâtre Ariane Mnouchkine et des nouveaux venus comme l'acteur de cinéma Yvan Attal.

La cérémonie, qui sera présentée pour la deuxième fois de son histoire par une femme, l'actrice et metteure en scène Zabou Breitman, comprendra des séquences d'archives à l'occasion de ce 30e anniversaire.

En baisse d'audience depuis trois ans, les Molières, calqués sur les Césars du cinéma, aspirent à un public plus large, un objectif difficilement compatible avec une diffusion prévue à 23H05 sur France 2.

"Les années précédentes, on a fait des audiences autour d'un million (de téléspectateurs) donc c'est tout à fait honorable, mais j'aurais effectivement envie d'un meilleur horaire", a déclaré lundi à l'AFP Jean-Marc Dumontet, président de l'Académie des Molières.

L'influent directeur de théâtres parisiens a défendu ces récompenses qui sont "un formidable vecteur de communication pour le théâtre" et ont pour effet de "faire beaucoup parler des pièces avant la cérémonie".

Les Molières ont été sauvés il y quatre ans par M. Dumontet après une interruption de trois ans à la suite d'une défection de directeurs du théâtre privé.

L'édition 2018 est dominée par "Le Fils" de Florian Zeller, l'un des dramaturges français les plus en vue, et "Adieu Monsieur Haffman", une tragi-comédie de Jean-Philippe Daguerre sur l'histoire d'un juif dans la France de Vichy. Ces deux pièces du théâtre privé ont recueilli six nominations.

Yvan Attal espère empocher son premier Molière pour son interprétation très réaliste du père d'un adolescent traumatisé dans "Le Fils". Il doit pour cela l'emporter face à Jean-Pierre Darroussin --l'un des acteurs les plus appréciés des Français-- dans une reprise d'"Art", pièce à succès de Yasmina Reza.

Dans le théâtre public, "Les fourberies de Scapin" , mises en scène par Denis Podalydès ont décroché quatre nominations. Encensé par la presse pour son interprétation de Scapin, Benjamin Lavernhe espère être sacré meilleur acteur du théâtre public après une récente nomination aux Césars.

Sur les huit metteurs en scène nommés cette année, trois sont des femmes.

"La reine" Ariane Mnouchkine, 79 ans, pourrait obtenir son deuxième Molière pour "Une chambre en Inde" (oubliée par erreur l'année dernière).

Quant à Blanche Gardin, elle est la seule femme parmi les humoristes nommés et doit affronter le roi du stand-up Jamel Debbouze.

M. Dumontet a réfuté l'adjectif d'"élitiste" qui colle parfois à la cérémonie.

"Ce n'est pas une critique justifiée, on a introduit le +one man show+ il y a trois ans, il y a des pièces un peu élitistes, d'autres populaires, on embrasse toutes les oeuvres", a-t-il dit.