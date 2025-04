Molières 2025: Isabelle Carré et Paul Mirabel parmi les têtes d'affiche

La 36e Nuit des Molières départage lundi soir les meilleurs spectacles et interprètes de l'année au théâtre, avec les comédiennes Isabelle Carré, Laure Calamy et Marina Hands ou l'humoriste Paul Mirabel parmi les candidats aux récompenses.

Organisée aux Folies Bergère à Paris et diffusée en léger différé sur France 2, la cérémonie est animée par l'humoriste Caroline Vigneaux pour la deuxième année consécutive.

A l'appel de la CGT Spectacle, qui dénonce "les coupes budgétaires drastiques" dans le secteur de la culture, une vingtaine de manifestants attendaient la ministre Rachida Dati aux abords du théâtre en fin d'après-midi.

Ils scandaient "Dati démission" et brandissaient un drapeau sur lequel on pouvait lire "Misère de la Culture. Liberté égalité précarité".

Mme Dati a publié dans l'après-midi une vidéo dans laquelle elle vante le "modèle unique au monde" du spectacle vivant français et salue "l'élan collectif" et "le talent" des artistes et professionnels du secteur.

L'actrice française Laure Calamy à la Nuit des Molières aux Folies Bergère à Paris le 28 avril 2025 AFP

"Je sais la fragilité des lieux et des équipes artistiques", a-t-elle ajouté, assurant que son "engagement" a été "sans faille pour que le budget du ministère de la Culture dédiée à la création artistique pour 2025 soit totalement préservé".

"La culture (...) est un choix politique et son absence coûterait beaucoup plus cher à la République. Et nous avons pu en faire le constat: là où la radicalisation et où le séparatisme s'installent, le théâtre est systématiquement remis en cause", a-t-elle encore estimé.

"Le Soulier de Satin"

C'est la pièce de Paul Claudel "Le Soulier de Satin", mise en scène par Eric Ruf, administrateur général de la Comédie-Française, qui domine les nominations, dans six catégories. Cette oeuvre-fleuve, réduite à sept heures, est nommée pour le Molière du théâtre public ou encore le Molière du metteur en scène dans un spectacle de théâtre public.

"Du charbon dans les veines", de et mis en scène par Jean-Philippe Daguerre, qui conte l'histoire des gueules noires dans les territoires miniers du Pas-de-Calais à la fin des années 1950, est nommé cinq fois, pour le Molière du théâtre privé et le Molière du metteur en scène dans un spectacle privé entre autres.

"Les liaisons dangereuses", mise en scène par Arnaud Denis d'après le roman épistolaire de Choderlos de Laclos, et "Les marchands d'étoiles", pièce d'Anthony Michineau qui se passe en 1942 dans un dépôt de tissu parisien, mise en scène par Julien Alluguette, comptent, chacune, quatre nominations.

Isabelle Carré ("La Serva Amorosa"), Delphine Depardieu ("Les Liaisons dangereuses"), Estelle Meyer ("L'extraordinaire destinée de Sarah Bernhardt") et Laure Calamy ("Peau d'homme"), sont nommées pour le Molière de la comédienne dans un spectacle privé.

Pour le Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre public, sont en concurrence Dominique Blanc ("Contre"), Marina Hands ("Le Soulier de satin"), Isabelle Huppert ("Bérénice"), Dominique Reymond ("L'amante anglaise") et Georgia Scalliet ("Les fausses confidences").

Philippe Torreton ("Le funambule"), Xavier Gallais ("Dom Juan"), Vincent Garanger ("Article 353 du code pénal") et Denis Lavant ("Fin de partie") sont, eux, en lice pour le Molière du comédien dans un spectacle de théâtre public.

Le Molière de l'humour devra départager Bérengère Krief ("Sexe"), Nora Hamzawi ("Nora Hamzawi"), Paul Mirabel ("Par amour") et Waly Dia ("Une heure à tuer").

Pour le Molière du spectacle musical, quatre productions ont été sélectionnées: "Les Misérables" (Ladislas Chollat), "Orgueil et préjugés... ou presque" (Johanna Boyé), "Punk.e.s" (Justine Heynemann) et "La vie en vrai" (Marie Fortuit).