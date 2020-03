Mont-Saint-Michel: un proche de Riester nommé à la tête du nouvel Etablissement public

Thomas Velter, chef de cabinet du ministre de la Culture Franck Riester, a été nommé à la tête du nouvel établissement public créé pour gérer le site du Mont-Saint-Michel, en mal de financements, selon un décret paru mardi au Journal officiel.

Annoncé depuis plus de deux ans, cet Etablissement public national à caractère industriel et commercial (EPIC) doit marier l'abbaye, gérée par l'Etat, et les infrastructures gérées par les collectivités : un barrage et les navettes, déficitaires, transportant les touristes de la côte jusqu'au rocher depuis la suppression du parking au pied du Mont.

Thomas Velter était le chef de cabinet du ministre de la Culture depuis octobre 2018 après avoir travaillé avec lui notamment à l'Assemblée nationale.

Mais le rocher à la limite de la Normandie et de la Bretagne, a beau attirer plus de deux millions de touristes par an, la restauration de son caractère maritime (RCM) peine à trouver des financements: un bras de fer est engagé entre Etat et collectivités.

L'Etat a certes promis de "quasi tripler" à 2,8 millions d'euros sa contribution versée au syndicat mixte (Normandie, Bretagne et département de la Manche) qui gère le RCM et dont l'EPIC a doit en théorie prendre le relais.

Mais il demande à partir de 2020 aux trois collectivités de porter leurs efforts annuels de 0,4 à 0,6 million pour participer au financement du "futur déficit structurel" lié à l'entretien du caractère maritime du Mont (5 millions sur les cinq ans à venir).

Or les collectivités s'opposent à tout "accroissement de leur effort financier", avaient-elles indiqué dans un courrier à Matignon en décembre.

Elles trouvent en effet "marginale" la contribution de l'abbaye gérée par l'Etat: 1,7 million sur six millions de bénéfice annuel.

"Je ne vais commenter l'arrivée de tel ou tel" dans un dossier où "les arbitrages politiques ont été massacrés sur l'autel de la technocratie", a déclaré mardi à l'AFP Hervé Morin président (Centriste) de la Normandie et du syndicat mixte.

M. "Riester m'a demandé la semaine dernière si j'avais changé d'avis. J'ai lui ai répondu +notre avis changera le jour où votre arbitrage sera différent+", a poursuivi l'ancien ministre.

"Je lui ai redit qu'au moins pour la Normandie, il n'est pas question de participer à cet établissement public", ni de dissoudre le syndicat mixte pour que l'Epic prenne le relais, a-t-il ajouté.

Les 2,8 millions promis par l'Etat "ne correspondent qu'à des dépenses que l'Etat doit assumer au titre de sa responsabilité en termes de sécurité ou sur le domaine publique maritime qui lui appartient", argumente M. Morin.

Classé au patrimoine mondial de l'Unesco, le Mont Saint Michel est le monument le plus visité en France hors Paris.